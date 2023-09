L'upgrade à i telefoni fissi digitale principia in l'Irlanda di u Nordu

BT hà iniziatu l'aghjurnamentu di i telefoni fissi à a tecnulugia digitale in l'Irlanda di u Nordu cum'è parte di u so prughjettu Digital Voice. Stu prughjettu hà u scopu di rimpiazzà e linee telefoniche analogiche tradiziunali cù quelle digitale, utilizendu a tecnulugia di banda larga. U prughjettu, deskrittu cum'è un'impresa "una volta in una generazione", hà iniziatu in certi spazii di l'Inghilterra in lugliu è aostu. BT assicurarà chì i clienti in l'Irlanda di u Nordu sò avvisati almenu quattru settimane prima di u cambiamentu.

L'aghjurnamentu di a tecnulugia digitale hè cunsideratu essenziale postu chì a tecnulugia analogica esistente hè diventata obsoleta. BT enfatiza chì i telefoni fissi ùn sò micca stati eliminati gradualmente, è per a maiò parte di i clienti, u cambiamentu implicarà solu di cunnette u telefuninu fissu in un router di banda larga invece di una presa murale. I vantaghji di u cambiamentu includenu capacità avanzate di filtru di scam-call è un audio di chjama più chjaru.

A transizione à a Voce Digitale hè prevista per esse un prucessu simplice è liberu per quasi tutti i clienti, senza travagliu di stallazione in casa. Tuttavia, BT incuragisce i clienti chì anu bisognu di supportu supplementu o si cunsidereghjanu vulnerabili à informà. Certi clienti, cum'è quelli cù pendenti di salute, quelli chì si basanu solu nantu à i telefoni fissi, è quelli senza signale mobile, ùn saranu micca cambiati inizialmente in modu proattivu.

Per sensibilizà nantu à u cambiamentu à a tecnulugia digitale, BT hà pensatu à accoglie una seria di manifestazioni municipali è stand pop-up in tutta l'Irlanda di u Nordu. Questi avvenimenti anu u scopu di furnisce à i clienti più informazioni è supportu durante a transizione.

Fonti:

- BT

- Cunsigliu di Shropshire