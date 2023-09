L'Etiopia hà fattu un passu significativu versu l'adopzione di l'ID digitale cù a selezzione di Madras Security Printers Private Limited cum'è u so cumpagnu di stampa. A ditta hè stata premiata un cuntrattu di $ 300,000 per pruduce 1 milione di ID digitale, cunnisciutu cum'è Fayda. Queste ID includeranu infurmazione biometrica per autentificà i citadini etiopi è facilità u so accessu à i servizii publichi, è ancu a capacità di verificà a so identità quandu apre i cunti bancari.

Un altru aspettu cruciale di u sistema di identità digitale chì hè cunsideratu hè u cuntrattu per u almacenamiento di dati. Durante a fase di prova, u mutore biometricu di Tech5 è u software di emissione di l'identità digitale sò stati testati, in cunfurmità cù a lege di l'identità digitale chì esige un almacenamentu sicuru di dati persunali ben organizzati in una basa di dati designata.

U lanciamentu di u prucessu di iscrizzione Fayda ID in 2022 hà marcatu l'iniziu di u Programma Naziunale di Identità Etiopia. Più di 1.4 milioni d'Etiopi sò digià registrati per l'ID Fayda, chì serve cum'è documentu d'identità fundamentu di u paese per a verificazione di l'identità.

Attualmente, a forma d'identificazione più largamente aduttata in Etiopia hè l'ID Kebele, utilizata principalmente per indicà u locu di residenza di una persona. Questa ID, inseme cù altri documenti d'identificazione funziunale cum'è licenze di guida è passaporti internaziunali, sò utilizati per verificà l'identità di un individuu.

In marzu di u 2023, l'Etiopia hà passatu a legge di Proclamazione di l'Identità Digitale, unendu à altre nazioni africane cum'è Kenya è Uganda in a transizione à un sistema di identificazione digitale. A legislazione copre aspetti essenziali cum'è e prucedure di registrazione, servizii di autentificazione, sicurezza di dati, prutezzione di a privacy, è cunsequenze legali per e violazioni. Questa mossa hà per scopu di mudernizà u sistema di ID è prumove l'inclusività in Etiopia.

Inoltre, u Bancu Naziunale d'Etiopia, in cullaburazione cù u Programma Naziunale di Identità, pensa à utilizà l'ID digitale Fayda per tutte e transazzione bancaria. Questa iniziativa richiederà à i clienti bancari di imbarcare cù u so Fayda ID, simplificendu cusì l'operazioni bancarie è stabilisce un sistema più efficiente.

Intantu, u Kenya hè ancu à l'ora di lancià u so propiu sistema d'identità digitale. I futuri ID digitali presenteranu funzioni di sicurezza avanzate cum'è l'iris è a biometria faciale, è ancu l'identificazione di l'impronta digitale. Queste ID digitali rimpiazzaranu u prugramma Huduma Namba chì hà fallutu prima chì hè statu lanciatu in 2018.

In cunclusioni, a scelta di Madras Security Printers Private Limited cum'è u pruduttore di ID digitale in Etiopia marca una tappa significativa in u viaghju di u paese versu un sistema d'identificazione digitale. Cù l'implementazione di l'ID digitale, l'Etiopiani avaranu un accessu rinfurzatu à i servizii publichi è una efficienza mejorata in l'operazioni bancarie.

