L'Incontru di Lingue Mondiale è Umanità Digitale torna à l'Università di l'Arkansas

U Studio di Lingue Mondiale è Umanità Digitale di l'Università di l'Arkansas hè entusiasta d'annunzià u ritornu di u Meet-Up di l'Umanità Digitale. L'avvenimentu si farà in u studio situatu in u JB Hunt Center u 14 di settembre da 4-5 pm.

Durante l'apertura di DH Meet-Up, i docenti è i studienti graduati di u Dipartimentu di Lingue, Letterature è Culture Mondiali mostraranu i so prughjetti chì combinanu culture mundiale è tecnulugia digitale. I participanti ponu aspittà di vede presentazioni nantu à diversi temi, cum'è a fotografia 360, visite virtuali interattive di siti antichi, lezioni di paleografia touch-screen per amparà u francese medievale, è l'usu innovativu di l'arnesi digitale in aula.

Dopu à l'avvenimentu, ci sarà una ricezione in u Studio WLDH, chì furnisce l'opportunità per i participanti di fà rete è di discussione ulteriormente i prughjetti presentati.

U secondu DH Meet-Up di u mese si farà u 28 di Settembre da 11 am à 12 pm. Stu scontru hà da vede i docenti è i studienti graduate di u dipartimentu WLLC chì sparteranu i so piani per prughjetti futuri chì combinanu culture mundiale è tecnulugia digitale. Questu include pruposte di finanziamentu, corsi potenziali è unità di apprendimentu. U pranzu serà furnitu da u studio dopu à questu avvenimentu.

A full line-up of panelists for both DH Meet-Ups will be announced closer to the date, and more information about these events can be found on the UARK Campus Calendar. For any questions, please reach out to Curtis Maughan at [email protected] or Cheyenne Roy at [email protected].

Per stà infurmatu nantu à l'avvenimenti ospitati da u Dipartimentu WLLC è u Studio di Lingue Mondiale è Umanità Digitale, seguite WLLC in Instagram, Facebook è Twitter.

