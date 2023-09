I rumuri sò stati girati annantu à a prossima consola assai attesa di Nintendo, cù Gamescom essendu un grande catalizzatore per a speculazione. Numerosi media anu infurmatu chì i sviluppatori anu datu una vista esclusiva di u successore di Nintendo Switch in l'avvenimentu u mese passatu, alimentando l'anticipazione trà i fan.

Ancu s'ellu Nintendo hè rimasta a bocca stretta annantu à questi rumuri, diverse fonti anu revelatu gradualmente più infurmazioni nantu à ciò chì potenzalmentu hè accadutu in Gamescom. Digital Foundry hà publicatu un video chì mette in luce i rumuri, chì furnisce dettagli supplementari. Tuttavia, hè impurtante nutà chì l'infurmazioni discututi sò basati nantu à fonti di seconda mano è deve esse pigliatu cun prudenza.

Sicondu i rapporti da Eurogamer è VGC, u T239 Nvidia SoC si crede chì hè u hardware destinatu per a nova consola. Questu allinea cù fughe precedenti da Nvidia stessu. Inoltre, hè statu suggeritu chì a demo Breath of the Wild era in esecuzione à 4K / 60fps cù a tecnulugia DLSS, chì mostra e capacità impressiunanti di u hardware.

A demo Matrix, chì presentava una tecnulugia avanzata di traccia di raghji, hà benefiziu di u hardware superiore di Nvidia cumparatu cù AMD. Hè speculatu chì DLSS 3.5, cù l'esclusione di a generazione di frames, hè stata utilizata per a demo. Cunsiderendu l'avanzamenti fatti da Unreal Engine 5 in l'ultimi dui anni, hè previstu chì u mutore serà più scalabile è cumpatibile cù a nova cunsola.

Sia Nvidia sia Epic Games anu un interessu propiu à assicurà chì Unreal Engine 5 hè accessibile è adattabile à u Switch 2. Epic Games ùn vulia micca limità u successu potenziale di u so mutore nantu à una piattaforma populari cum'è u Switch originale, mentre chì Nvidia mira. per mostrà e so capacità di punta di DLSS è di tracciamentu di raggi.

Mentre i rumuri chì circundanu a prossima cunsola di Nintendo sò eccitanti, hè impurtante avvicinassi cù scetticismu finu à chì a cunferma ufficiale hè furnita. Tuttavia, sti rumuri offrenu qualchi sguardi eccitanti nantu à ciò chì u futuru di i ghjoculi Nintendo pò esse.

