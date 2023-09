Netskope acquista Kadiska per rinfurzà a so Architettura Secure Access Service Edge (SASE).

Netskope, un fornitore leader di soluzioni di sicurezza di nuvola, dati è rete, hà acquistatu Kadiska, una cumpagnia di piattaforma di gestione di l'esperienza digitale (DEM). I dettagli finanziarii di l'acquistu ùn sò micca stati divulgati.

L'architettura SASE di Netskope combina sicurezza è rete per cunnette l'utilizatori, i dispositi è i lochi à l'applicazioni, i siti web è i dati. Cù l'integrazione di e capacità DEM di Kadiska, l'urganisazioni ponu assicurà u successu di u travagliu hibridu è altre iniziative di trasfurmazioni digitale mentre digitalizanu ancu l'esperienze di i clienti.

Kadiska hè specializatu in u monitoraghju di l'esperienza digitale è a visibilità. A squadra di a cumpagnia hà una vasta sperienza in DEM, monitoraghju di e prestazioni di l'applicazioni (APM) è monitoraghju di rendiment di rete (NPM). Hanu sviluppatu tecnulugia chì combina u monitoraghju di l'esperienza di l'utilizatori reale (RUM) cù a visibilità di a rete è a prestazione di l'applicazioni end-to-end.

Sfruttendu e capacità di monitoraghju di Kadiska, Netskope serà capace di furnisce à i so clienti una rimediazione di l'esperienza digitale alimentata da IA ​​è machine learning. Questu aiuterà à monitorà è risolve i prublemi di rendiment è ottimisà l'esperienza digitale in l'architettura SASE di Netskope.

In Aostu 2023, Netskope hà lanciatu a soluzione Proactive Digital Experience Management per SASE. Questa soluzione offre parechje caratteristiche chjave, cumprese l'Aumentu di Monitoramentu Sinteticu per u Trafficu Reale (SMART), chì combina RUM è u monitoraghju di transazzione sintetica (STM) per a visibilità in l'esperienze digitale di l'utilizatori. Permette ancu a rimediazione proattiva di prublemi di sperienza digitale è furnisce cuntrolli di routing multi-livellu per un rendimentu ottimali di l'applicazione.

I prudutti è e soluzioni di Netskope permettenu à l'urganisazioni di applicà principii di fiducia zero, è ancu di l'IA è di l'apprendimentu automaticu, per prutege e so dati è difende da e minacce cibernetiche. A cumpagnia offre ancu u prugramma Evolve Partner, chì permette à MSSP, MSP è altri fornitori di tecnulugia di integrà i prudutti è e soluzioni di Netskope in i so portafogli.

In generale, l'integrazione di a piattaforma DEM di Kadiska in l'architettura SASE di Netskope rinforza l'impegnu di Netskope à furnisce esperienze digitali eccezziunali, assicurendu a sicurezza è a prestazione per l'urganisazioni in l'era digitale.

