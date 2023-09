A cità di Seattle offre cuncessioni per chjude a divisione digitale

A cità di Seattle furnisce un finanziamentu di cuncessione à l'urganisazioni dedicate à riduce a divisione digitale in e so cumunità. U prossimu ciclu di cuncessione aprirà u luni 18 settembre 2024 à meziornu. I partiti interessati ponu amparà di più nantu à u prucessu assistendu à una riunione virtuale tenuta da u Cunsigliu Consultivu di a Tecnulugia Comunitaria di a Cità (CTAB) u marti 12 di settembre à 6 pm.

I sussidi di equità digitale per u 2024 destinaranu finu à $ 35,000 à l'urganisazioni senza prufittu qualificate è i gruppi comunitari in Seattle. Questi fondi susteneranu prughjetti chì miranu à aumentà l'accessu à l'internet è l'adopzione, cun un forte focus in quattru settori chjave:

Servizi di navigatore digitale: Fornisce assistenza persunalizata à i residenti in l'usu di i dispositi, a cunnessione à l'internet, è l'iscrizione per i piani di Internet à pocu costu.

Corsi/workshops di alfabetizzazione digitale: Offre furmazione in cumpetenze digitale à l'utilizatori di a nova tecnulugia.

Dispositivi è supportu tecnicu: Furnisce i dispositi cum'è laptops, Chromebooks, tablette è smartphones, cù u supportu necessariu per aduprà in modu efficace.

Connettività Internet: Espansione di Wi-Fi o utilizendu altri mezi, cum'è hotspots, routers, o punti d'accessu Wi-Fi, per purtà l'accessu à Internet à i residenti à pocu redditu.

U prugramma di cuncessione di l'equità digitale face parte di u Dipartimentu di l'Informazione di Seattle (Seattle IT), chì hà per scopu di furnisce tecnulugii sicuri, affidabili è conformi chì permettenu à a Cità di furnisce servizii equi è responsivi à u publicu. Per u ciclu di cuncessione 2024, un totale di $ 545,000 hè dispunibule attraversu u Fondu di Matching Technology (TMF) è Digital Navigator Grant. A cumunità hè ancu prevista di cuntribuisce un match di 25% di a dumanda di finanziamentu, chì pò esse in forma di travagliu vuluntariu, materiali, servizii prufessiunali o soldi.

Per assistisce à a riunione virtuale di CTAB u 12 di settembre, i participanti ponu unisce in linea cù Cisco Webex Meetings o chjamate cù i numeri di telefunu furniti.

Fonti: Cità di Seattle, Seattle IT