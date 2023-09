L'Orchard assume un Manager di cunti digitale per i DSP di u Regnu Unitu

L'Orchard, una sucietà di distribuzione di musica di punta, cerca un Manager Digital Account per gestisce e relazioni chjave cù i fornitori di servizii digitali (DSP) di u Regnu Unitu cum'è Apple, Amazon è VEVO. U rolu implica di travaglià strettamente cù e squadre di gestione di l'etichetta è di marketing per creà campagni di cuntenutu convincenti per artisti è etichette, è ancu di gestisce e relazioni di ogni ghjornu cù i rivenditori digitale.

E rispunsabilità includenu pitching per piazzamenti di playlist è campagni di marketing cullaburazione, è ancu di mantene e relazioni cù i rivenditori digitali assistendu à riunioni, avvenimenti è concerti. Inoltre, u Manager di u Contu Digitale darà priorità è analizà u calendariu di liberazione per risponde à i bisogni di etichette è artisti, è cumunicà l'analisi è i risultati à i stakeholder.

U candidatu ideale deve avè più di dui anni di sperienza in l'industria musicale, una forte cunniscenza di e principali piattaforme di vendita digitale, è una bona cunniscenza di a strategia di vendita. L'esperienza di cumunicazione cù cunti di vendita o piattaforme di marketing digitale hè preferita, inseme cù eccellenti capacità di cumunicazione, una cunniscenza approfondita di u paisaghju di e social media è forti capacità analitiche. A familiarità cù Excel, PowerPoint è Word hè ancu necessaria.

L'Orchard offre l'uppurtunità di cuntribuisce à u viaghju creativa in una scena globale, cù un ambiente di travagliu mudernu, diversu è innovativu. Furniscenu ancu investimentu in l'apprendimentu è u sviluppu, è ancu una gamma di benefici cum'è una copertura medica privata, un generoso schema di pensione, assicurazione di vita è prutezzione di u redditu.

À propositu di l'Orchard:

L'Orchard hè una sucietà pioniera di distribuzione di musica, video è filmi, è una rete multicanale di prima qualità chì opera in u mondu. U so approcciu olisticu à a vendita è u marketing, cumminatu cù a tecnulugia è l'operazioni di punta di l'industria, amplifica a portata è i rivenuti in i punti di vendita digitale, fisici è mobili. Fundatu in u 1997, l'Orchard abilita l'imprese è i creatori in l'industria di l'intrattenimentu.

