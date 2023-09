U Potenziale di Switch 2: Gestisce l'Aspettivi

I recenti demo di u prossimu Switch 2 in Gamescom anu suscitatu speculazioni annantu à u hardware è e so capacità. Mentre a nova cunsola hè prevista per furnisce un aghjurnamentu significativu annantu à u so predecessore, hè impurtante avvicinà i rumuri cun prudenza è gestisce e nostre aspettative.

U cambiamentu à una architettura Nvidia più moderna apre e pussibulità interessanti per u novu hardware. I rapporti di The Matrix Awakens in esecuzione nantu à u hardware spec di destinazione cù DLSS è ray tracing anu aghjustatu à l'eccitazione. Tuttavia, hè cruciale di ricurdà chì questu ùn significa micca automaticamente chì a cunsola portatile avarà prestazioni à parità cù una Xbox Series S.

In u mondu di l'hardware di cunsola, soprattuttu quandu si tratta di Nintendo, l'aspettattivi deve esse temperatu. Leaks è rumuri furniscenu informazioni limitate è spessu portanu à cunclusioni sbagliate. U terminu "Zona d'Infurmazioni Bassi" o LIZ, inventatu da u debunker UFO Mick West, si riferisce à a mancanza di fatti duru chì porta à l'interpretazione è à u desideriu.

Vale a pena cunsiderà a situazione quandu u Switch originale hè statu annunziatu. Fughe è rumuri nantu à ghjochi cum'è Doom 2016 è The Witcher 3 chì venenu à a cunsola parevanu incredibili à u mumentu. Tuttavia, quandu questi ghjoculi anu finalmente liberatu nantu à u Switch, hè diventatu chjaru chì l'hardware era capace di più di ciò chì inizialmente hà presu. Cuncepzioni sbagliate simili puderanu nasce cù a rumore demo di The Matrix Awakens in Switch 2.

Mentre hè prubabile chì u rapportu hè veru, datu l'expertise di Epic Games, e capacità reali di a cunsola restanu da vede. U processatore mobile è cumu Epic Games hà ottimizatu u so travagliu per ellu determinaranu in fine u rendiment. I paraguni à i demo di cunsola è PC di The Matrix Awakens duveranu esse avvicinati cun prudenza, cunsiderendu cumu i ghjoculi cum'è Doom 2016 è The Witcher 3 si sò andati nantu à u Switch originale in paragunà cù i so contraparti PS4.

A cullaburazione cù Nvidia porta vantaghji à u Switch 2, cum'è tecnulugii cum'è DLSS è traccia di raghji mejoratu. Tuttavia, hè impurtante di nutà chì a cunsola serà sempre limitata in u putere cumparatu cù e console tradiziunali. Mentre puderia superà i sistemi basati in AMD, hè improbabile chì currisponde à a prestazione di a Xbox Series S per via di e limitazioni di l'hardware mobile.

In cunclusione, u putenziale di Switch 2 hè eccitante, ma hè cruciale per gestisce e aspettative. I rumore di demo è l'avanzamenti in a tecnulugia indicanu pussibulità promettenti, ma finu à avè infurmazione concreta è sperienza pratica, hè impurtante micca di sopravvalutà e capacità di a cunsola.

Fonti:

- Eurogamer

- Video Games Chronicle