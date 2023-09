Perchè i NPC di Starfield sembranu senza vita: una spiegazione di u sviluppatore

Un sviluppatore chì hà travagliatu in Starfield, Delaney King, hà recentemente furnitu insight in perchè i caratteri in u ghjocu anu un aspettu senza vita. King, un artista di caratteru è tecnulugia chì hà travagliatu prima nantu à tituli populari cum'è Dragon Age è God of War, spiegò chì u prublema si trova cù u musculu orbicularis oculi.

In un filu di Twitter, King hà descrittu cumu u musculu orbicularis oculi hè rispunsevuli di cuntrazione quandu una persona surrisu, creendu ciò chì hè cunnisciutu com'è "sorrisu Duchenne" o un surrisu genuu. In ogni casu, in Starfield, stu musculu ùn si cuntrate micca cumplettamente, risultatu in sorrisi chì pareanu falsi. King hà paragunatu stu tipu di surrisu à quellu dipintu da Anthony Starr in a serie TV The Boys.

King hà ancu riferitu à András Arató, cunnisciutu per u meme "Hide the Pain Harold", chì l'orbicularis oculi ùn si cuntrate micca luntanu ancu cun un surrisu genuu. Questa mancanza di cuntrazione musculare crea un surrisu chì pare micca naturali è hè diventatu un meme populari in Internet.

A cumminazzioni di a cuntrazione incompleta di u musculu orbicularis oculi è a fallimentu di copre i bianchi superiori di l'ochji cù a palpebra superiore risultati in l'aspettu inquietante di i NPC in Starfield. King hà suggeritu chì questi prublemi ponu esse affrontati per mezu di tweaks manuali per migliurà l'espressioni faciale di i caratteri è facenu più realistichi.

Tuttavia, creà facce realistiche in i video games hè un compitu sfida, cum'è King hà ricunnisciutu. Esige una coordinazione trà parechji dipartimenti è una cunniscenza prufonda di l'anatomia faciale umana, l'espressioni è i segnali di cumunicazione visuale.

Malgradu e difficultà, Starfield hè statu un successu maiò per Bethesda, cù più di sei milioni di ghjucatori da u so lanciu. U ghjocu hà ancu attiratu l'attenzione per i so riferimenti nascosti à altri ghjochi è a so fisica impressiunanti. Mentre chì e facce NPC ponu esse inquietanti, e ricerche di rolu immersive è i caratteri interessanti anu fattu Starfield una sperienza captivante per parechji ghjucatori.

