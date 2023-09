Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! Trasforma l'Anime in un ghjocu Mario Party-Style

A famosa serie d'anime, Demon Slayer, hà da liberà un novu ghjocu video chjamatu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! per u Nintendo Switch. A cuntrariu di i ghjochi tipici di cummattimentu di l'anime, questu assume un furmatu di ghjocu di tavulinu Mario Party-esque.

Simile à Mario Party, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! hè un ghjocu di partitu di quattru ghjucatori chì presenta diversi mini-ghjochi. I ghjucatori tiranu i dadi per passà à traversu i tile di un ghjocu di tavulinu è impegnà in ghjoculi spensierati cum'è indovinà in quale scatula Nezuko, unu di i caratteri, si nasconde. Tuttavia, u ghjocu include ancu un ciclu di notte induve i ghjucatori anu da truvà è eliminà i dimònii. , chì hè coherente cù a serie anime.

Mentre Nezuko hè relegatu à un caratteru di sustegnu in u ghjocu, i ghjucatori ponu sceglie di ghjucà cum'è u prutagunista Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira è nove membri Hashira. U ghjocu hà per scopu di furnisce una sperienza divertente per i fan di a serie incorporendu caratteri familiari è ghjoculi interessanti.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! hè a seconda adattazione di u video game di a serie Demon Slayer dopu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, un cumbattimentu di arena sviluppatu da CyberConnect2. U prossimu ghjocu hè previstu per esse liberatu nantu à l'eShop giapponese in u 2024, è una versione in inglese pò seguità pocu dopu, basatu annantu à a localizazione di u ghjocu precedente.

In generale, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! porta u mondu di Demon Slayer à a vita in un ghjocu unicu in stile Mario Party, chì offre à i fan un novu modu per sperimentà a seria amata.

