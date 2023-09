L'allianza Deloitte è Bitwave: rinfurzà a gestione di l'assi digitale

L'impresa di cuntabilità Big 4 Deloitte è a piattaforma di cuntabilità di l'impresa Bitwave anu unitu forze per creà una alleanza strategica. A cullaburazione hà per scopu di aiutà l'imprese in a gestione di e cumplessità di u spaziu di l'attivu digitale cumminendu a piattaforma software di Bitwave cù i servizii di cunsulenza di cuntabilità, fiscale è di guvernanza di Deloitte.

A rapida evoluzione di l'industria di l'assi digitale hà purtatu una serie di novi sfidi, cumprese l'aumentu di dati, risichi, regulamenti è esigenze di rispettu. L'alleanza Deloitte-Bitwave offre à i clienti una suite di offerte di attivu digitale per affruntà queste cumplessità. Questu include a cunnessione di i dati di blockchain à i sistemi di pianificazione di risorse di l'impresa per insights in tempu reale, l'automatizazione di i prucessi di cuntabilità per accelerà a chiusura mensile, è a simplificazione di i pagamenti criptografici.

Inoltre, l'alleanza aiuta l'imprese à rispettà i principii contabili cum'è US GAAP è IFRS, è ancu di mitigà i risichi è di aumentà a trasparenza per mezu di prucessi è cuntrolli rinfurzati. Tene ancu in cunsiderà e considerazioni fiscali durante e transazzione è aiuta à u cumplimentu fiscale globale.

A cullaburazione trà Deloitte è Bitwave riunisce cumpetenze è cumpetenze cumplementarii. Sicondu Rob Massey, cumpagnu di Deloitte Tax LLP, l'allianza offre opportunità uniche per a cullaburazione è hà per scopu di ridefinisce l'industria di l'assi digitale.

Sia Deloitte sia Bitwave vedenu l'impurtanza di micca solu affruntà e sfide tecniche, ma ancu di l'urganisazione. L'alleanza sfrutta i servizii prufessiunali di Deloitte, specializazione in finanza, imposte è trasfurmazioni digitale, per risolve una larga gamma di prublemi cummerciale.

A vasta sperienza di Deloitte in u spaziu bluccatu è attivu digitale hè evidenziata da u cumpletu di a certificazione di implementazione di Bitwave da numerosi praticanti di Deloitte. Questa alleanza permette à i clienti di prufittà di l'intuizioni è l'expertise di Deloitte mentre utilizanu a piattaforma Bitwave.

In cunclusione, l'alleanza Deloitte è Bitwave hè focu annantu à furnisce rapidità, efficienze di prucessu, risparmiu di costi è miglioramenti di conformità à l'imprese chì utilizanu l'assi digitale. A so cullaburazione hà per scopu di navigà e cumplessità di u spaziu di l'assi digitale è stabilisce novi punti di riferimentu in l'industria.

Fonti:

- [Deloitte](https://www2.deloitte.com/us/en/pages/tax/articles/deloitte-bitwave-alliance-helping-clients-accelerate.html)

- [Bitwave] (https://bitwave.io/)