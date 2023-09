Deity publica Frequenze operative per u sistema di microfonu wireless digitale THEOS

Deity, u principale fornitore di l'equipaggiu audio, hà publicatu una lista cumpleta di frequenze operative per u so prossimu sistema di microfonu wireless digitale THEOS. Questa lista permette à l'utilizatori di determinà quali frequenze sò supportate in diversi paesi è i livelli di putenza RF previsti in i so spazii specifichi.

Avè sta infurmazione prontamente dispunibule hè incredibbilmente utile per i prufessiunali in l'industria audio. Li aiuta à capisce i requisiti legali per u funziunamentu di i trasmettitori wireless THEOS è à identificà se licenze supplementari sò necessarie per aduprà altre equipaghji in queste frequenze.

Cù a dumanda sempre crescente di sistemi audio wireless, hè cruciale per avè una cunniscenza precisa di e frequenze dispunibili quandu pianificate produzioni o eventi in diretta. A lista di Deity risponde à questa necessità, offre una risorsa preziosa per i prufessiunali audio in u mondu.

Fornendu queste frequenze operative, Deity permette à l'utilizatori di rispettà e regulazioni lucali è ottimisà e so cunfigurazioni di microfonu wireless. Questu assicura una trasmissione audio senza saldatura è senza interferenze, aumentendu a qualità generale di a produzzione.

L'impegnu di Deity à sustene una larga gamma di frequenze in diversi paesi dimostra a so dedizione à risponde à e diverse esigenze di a so basa di clienti globale. Stu livellu di trasparenza è spartera di l'infurmazioni ùn hè micca solu benefica, ma ancu rinforza a pusizione di Deity cum'è un fornitore di fiducia di soluzioni audio.

In cunclusione, a publicazione di Deity di frequenze operative per u sistema di microfonu wireless digitale THEOS hè un sviluppu significativu in l'industria audio. Questa risorsa cumpleta equipa i prufessiunali cù a cunniscenza necessaria per operare i so sistemi audio wireless legalmente è efficacemente in diversi paesi. Fornendu sta infurmazione, Deity rinforza u so impegnu à a satisfaczione di i clienti è rinforza a so pusizioni cum'è un attore di punta in u mercatu di l'equipaggiu audio.

Fonte: Matthew Allard ACS, Newsshooter.com