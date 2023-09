U putere di l'identità digitale descentralizata in a salvaguardia di l'infurmazioni persunali

Un whitepaper publicatu da CompTIA, l'associazione senza prufittu per l'industria di l'IT è a forza di travagliu, esplora l'emergenza di l'identità digitale descentralizata cum'è un strumentu robustu per a prutezzione di l'infurmazioni persunali. U whitepaper, intitulatu "Decentralized Digital Identity & Self-Sovereignty" è pruduciutu da u CompTIA Blockchain è Web3 Advisory Council, approfondisce cumu stu approcciu rimodella a sicurezza di l'informatica, facultà l'individui è l'urganisazione cù più privacy è cuntrollu di e so informazioni.

I fornitori di servizii amministrati (MSP) sò incuraghjiti à familiarizà cù e credenziali d'identità digitale descentralizate per esse equipati per aiutà i so clienti à rinfurzà a so sicurità è a privacy. Grandi urganisazioni anu digià abbracciatu stu metudu per assicurà e dati persunali, è e piccule è medie imprese sò previste di seguità. Cum'è partenarii tecnologichi è fornitori, i MSP ghjucanu un rolu cruciale in guidà è sustene l'urganisazioni in questa transizione.

U whitepaper spiega chì l'identità digitale decentralizata comprende credenziali digitale, cunnisciute cum'è credenziali verificabili (VC), almacenate in una billetera VC. A billetera hè prutetta cù un PIN o passphrase è hè cumplettamente cuntrullata da l'utilizatore. Sfruttendu l'identità digitale decentralizata, l'infurmazioni di un individuu restanu criptate finu à ch'elli sceglienu di sparte. Quandu si sparte, solu un token di prova, micca u registru di l'infurmazioni cumpletu, hè furnitu à u destinatariu.

Wes Jensen, co-presidente di u Cunsigliu Consultivu Blockchain è Partner in 21Packets, mette in risaltu chì l'identità digitale decentralizata permette à l'individui è l'urganisazione di avè un cuntrollu più grande di e so informazioni è relazioni in linea, assicurendu dinò a sicurità è a privacy rinfurzata.

U whitepaper include numerosi esempi reali di applicazioni di identità digitale descentralizate, chì coprenu aree cum'è shopping, impiegu, servizii di guvernu, educazione, transazzione finanziaria è assistenza sanitaria. Enfatiza u putenziale per l'individui è l'urganisazione per piglià a so infurmazione è prutegge a so privacy in questi duminii.

U Cunsigliu Consultivu CompTIA Blockchain & Web3 serve cum'è una piattaforma per i capi di pensamentu è l'innovatori per scopre cumu l'imprese ponu sfruttà a tecnulugia blockchain. Cù membri di sfondi diversi, u cunsigliu esamina e so applicazioni è impatti in diversi settori, cumprese a catena di supply, u sviluppu di software, l'urganisazione legale, u marketing, l'educazione è B2B / B2C.

Fonti: CompTIA