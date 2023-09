Cunversazione Naziunale Necessaria nantu à Libbra Digitale, dice Bank of England Official

Sarah Breeden, u guvernatore diputatu designatu di u Bancu di l'Inghilterra, hà dumandatu una "conversazione naziunale" per stabilisce s'ellu procederà cù u sviluppu di una versione digitale di a libbra. Breeden hà enfatizatu a necessità di affruntà i prublemi nantu à a privacy è altre ansietà assuciate cù una munita digitale.

Duranti a so tistimunianza davanti à u Cumitatu di Treasury à u Parlamentu, Breeden hà dichjaratu chì l'impattu potenziale nantu à a stabilità finanziaria hè un altru spaziu significativu di preoccupazione quandu cunzidira l'implementazione di una libbra digitale.

Siccomu l'usu di muniti digitale cuntinueghja à aumentà in u mondu, i banche cintrali esploranu a pussibilità di emette e so muniti digitale. Cunnisciute cum'è muniti digitale di u bancu cintrali (CBDC), queste versioni digitale di a munita fiat tradiziunale seranu cuntrullati da u bancu cintrali di un paese.

Mentre i CBDC offrenu benefizii potenziali cum'è sistemi di pagamentu migliurati è l'inclusione finanziaria, ci sò ancu parechje preoccupazioni chì necessitanu una cunsiderazione curretta. A privacy hè una di e preoccupazioni chjave, cum'è a digitalizazione di e valute suscite dumande nantu à a quantità di dati persunali chì seranu accessibili à i banche cintrali.

Inoltre, a stabilità finanziaria deve esse valutata currettamente prima di implementà una libbra digitale. Hè essenziale per valutà i risichi potenziali cum'è ciberminacce, lavurazione di soldi, è l'impattu nantu à a trasmissione di a pulitica monetaria.

L'appellu di Breeden per una "conversazione naziunale" mette in risaltu l'impurtanza di implicà u publicu in u prucessu di decisione. U sviluppu di una libbra digitale affettarebbe diverse parti interessate, cumprese l'imprese, i cunsumatori è l'istituzioni finanziarii. Dunque, hè cruciale per affruntà ogni preoccupazione è ansietà per assicurà una transizione liscia.

Fonti:

- Reuters