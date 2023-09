Noel Edmonds Spotted Behind the Counter in Somerset Café

Noel Edmonds, cunnisciutu per u so rolu di l'ospitu di Deal or No Deal, hè statu pocu tempu vistu in u Regnu Unitu cun un cambiamentu di carriera sorprendente. A legenda di a TV hà fattu una visita à u Victoria Park Community Cafe in Frome, Somerset, induve hà decisu di dà un aiutu servendu i clienti stessu.

U caffè, chì hè gestitu da Cultivating Community è custituitu da vuluntarii, hà sperimentatu un bellu mutivu quandu Noel hà fattu una apparizione. A vuluntaria di u Café Sherry Anne Downes hà spartutu chì i clienti eranu entusiasmati di vedelu è Noel hà cuntentu ubligatoriu quandu hà dumandatu s'ellu vulia andà daretu à u bancone.

Ancu s'ellu pareva chì Noel esplorava un potenziale cambiamentu di carriera, hà rifiutatu l'offerta di un cuncertu regulare à u caffè. Questu hè duvuta à a distanza trà a so residenza attuale in Nova Zelanda è u Regnu Unitu. Noel è a so moglia Liz si sò trasferiti in Nova Zelanda in u 2019 è dapoi anu acquistatu diverse pruprietà, cumprese una cù un caffè.

L'interessu di Noel in u caffè di a cumunità derivava da a so propria sperienza chì pussede un caffè in Nova Zelanda. Hè impegnatu in cunversazione cù u persunale nantu à u so stabilimentu è hà ancu parlatu di e so propiu imprese cummerciale.

Hè cresce chì a visita di Noel in u Regnu Unitu hè stata pruvucata da a nascita di u zitellu di a so figliola Alice. Si dice chì stà in Bude, Cornwall, chì hè vicinu à induve a so figliola reside. Noel hà quattru figliole da u so matrimoniu precedente, è hè attualmente maritatu cù Liz da u 2009.

Fonte: Somerset Live