Novu Custodia Trasparente "Never-Yelloing" da Dbrand per iPhone 15 Pro

Dbrand, un famosu fabricatore di casi di smartphone, hà appena annunziatu a liberazione di u so ultimu pruduttu, u Ghost Case. Stu casu chjaru hè specificamente cuncepitu per i telefoni di punta, cumpresu l'attesu iPhone 15 Pro. A funzione standout di u Ghost Case hè a so pretensione di mai turnà giallu, un prublema cumuni cù parechji casi chjaru nantu à u mercatu.

Sicondu Dbrand, a funzione anti-giallimentu di u Ghost Case hè attribuita à u so disignu bi-tonu, in particulare u quadru neru matte chì circundava u casu. U CEO Adam Ijaz spiega chì a cumminazione di materiali, tecniche di post-processamentu, è scelte deliberate di design industriale cuntribuiscenu à a capacità di u casu di mantene a so chiarità in u tempu.

In più di e so proprietà anti-giallimentu, u Ghost Case hè ancu descrittu cum'è aderente è furnisce una sperienza tattile satisfacente cù i so buttoni clicchi. Dbrand sustene ancu chì u casu pò sustene una caduta di 10 piedi, assicurendu a massima prutezzione per u vostru smartphone.

In più di l'iPhone 15 Pro, Dbrand offre versioni di u Ghost Case per altri telefoni flagship cumpresi l'iPhone 14 Pro, Google Pixel 7 Pro, è Samsung Galaxy S22 / S23 Ultra. Tutte e varianti di u casu sò 1.2 mm di spessore è sò dotate di magneti MagSafe integrati, chì permettenu una cumpatibilità perfetta cù a tecnulugia di carica magnetica di Apple.

Dbrand hà fattu una decisione cuscente d'utilizà TPU (Poliurethane Termoplasticu) per e porzioni opache di u casu, mentre chì u restu hè fattu cù policarbonate. Questa cumminazione permette à u casu per avè l'apparenza è u sensu di un casu chjaru, mentre mantene a flessibilità è a durabilità.

U Dbrand Ghost Case per iPhone 15 Pro è altri telefoni di punta hè dispunibule per pre-ordine avà è hè previstu di inizià a spedizione in uttrovi.

Fonte: The Verge