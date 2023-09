Un casu chjaru chì ùn sarà micca giallu: Dbrand presenta u casu "Ghost".

By

Dbrand hà svelatu un novu casu chjaru chjamatu "Ghost", chì prumetti di ùn mai giallu. Stu casu di a nova generazione combina a durabilità cù un design elegante è porta ancu a cumpatibilità MagSafe à i dispositi Android, cumpresu u Pixel 7 Pro.

A cuntrariu di parechji altri casi chjaru nantu à u mercatu, chì tendenu à giallu cù u tempu, Dbrand sustene chì u so disignu bi-tonu rende questu impussibile. U casu presenta un bordu neru matte per un aderenza aghjuntu è hè solu 1.2 mm di spessore, facendu menu voluminosu cà l'altri casi di Dbrand. Si vanta ancu i buttoni clicchi, 10 piedi di prutezzione di l'impattu, è i magneti più forti dispunibili per u supportu MagSafe.

Mentre i casi Ghost supportanu MagSafe per iPhones, portanu ancu sta funzione à Pixel 7 Pro, Galaxy S23 Ultra è Galaxy S22 Ultra. L'utilizatori di l'iPhone ponu sceglie trà e versioni iPhone 15 Pro/Max è iPhone 14 Pro/Max di u casu.

I casi di Dbrand Ghost anu un prezzu di $ 49.95 è sò dispunibuli per cumprà da oghje. Tuttavia, tutte e versioni saranu spedite in uttrovi, cù solu iPhones eligibili per un bundle di protettore di schermu.

Cù u so design innovativu è a cumpatibilità MagSafe, u casu Ghost offre una suluzione per quelli chì cercanu un casu chjaru chì ùn sia micca giallu. A prumessa di longevità di Dbrand si distingue da altri casi chjaru, facendu una scelta attraente per l'utilizatori di smartphone chì cercanu sia stile è prutezzione.

