Esplora e Soluzioni Tecnologiche per Accelerà u Sviluppu Sostenibile

Questu articulu mette in risaltu a necessità di soluzioni tecnologiche rivoluzionarie per accelerà a realizazione di l'Obiettivi di Sviluppu Sostenibile (SDGs). In particulare, dui scopi sò delineati.

U primu scopu hè di sviluppà suluzioni tecnologiche chì facilitanu a misurazione, a rappurtazione, a verificazione è a certificazione di l'azzioni SDG. Queste soluzioni sò pensate per esse aduprate da l'agenzii di l'ONU, l'autorità lucali è a sucità civile. Utilizendu questi strumenti, l'urganisazioni è l'individui ponu seguità u so prugressu versu l'SDGs è assicurà chì anu un impattu significativu. Inoltre, queste soluzioni incorporanu elementi di gamification per aumentà l'ingaghjamentu è incuragisce a participazione attiva à i sforzi di sviluppu sustenibile.

U sicondu scopu hè di aghjurnà l'attuale Dichiarazione Globale di a Ghjuventù nantu à l'Urbanizazione Sostenibile. Sta dichjarazione hè stata aduttata à u Forum Urbanu Mundiale XI è furnisce un quadru per i citadini glubali per articulà a so visione per un futuru sustenibile. A dichjarazione aghjurnata creerà "Patti Locali per u Futuru" chì indirizzanu i prublemi immediati è critichi cum'è u cambiamentu climaticu. Per mezu di sti patti, l'individui è e cumunità lucali ponu fà impegni è impegni specifichi per cuntribuisce à l'urbanizazione sustinibili. Questi patti lucali serviranu cum'è un canale per l'ingaghjamentu di i citadini è seranu presentati à u Summit di u Futuru di l'ONU in 2024.

In generale, l'obiettivu di sti suluzioni tecnologichi è dichjarazioni aghjurnate hè di accelerà u prugressu versu l'SDGs, facultendu l'individui è e cumunità per agisce. Fornendu strumenti è quadri per a misurazione, l'ingaghjamentu è a cullaburazione, queste iniziative miranu à creà un futuru più sustenibile è equità per tutti.

Definizione:

- Obiettivi di Sviluppu Sostenibile (SDGs): un inseme di 17 scopi glubali stabiliti da e Nazioni Unite in 2015 per affruntà sfide cum'è a miseria, l'ineguaglianza è u cambiamentu climaticu.

- Gamification: l'applicazione di l'elementi di u ghjocu è a meccanica, cum'è a cumpetizione è a ricumpensa, à cuntesti micca di ghjocu per aumentà l'ingaghjamentu è a motivazione.

Fonti:

- Nisun URL furnitu