Vulete una splutazioni da u passatu? Preordinate u MEGA Xbox 360 Building Set!

Sè vi sentite nostalgicu per u mondu di u ghjocu di u 2007, MEGA hà ghjustu ciò chì hè per voi. Introducendu a nova scala 3: 4 Xbox 360 Building Set, cumpletu cù una copia in scatula di Halo 3. Mentre a copia in scatula ùn teleporterà micca veramente u ghjocu nantu à u vostru schermu, funziona in cunghjunzione cù a cunsola cum'è a cosa vera!

Stu set di cullezzione, dispunibule per pre-ordine solu per Target in i Stati Uniti, hà un prezzu di $ 150. Offre un mudellu di replica Xbox 360 cumplettamente custruibile cù dettagli autentichi è precisi. A cunsola è u controller anu ancu luci di travagliu per rinfurzà l'esperienza di ghjocu. A cunsola si apre per revelà un discu di discu è altre sorprese, è quandu inserite u discu tematicu Halo 3, a scheda madre si attiva.

E caratteristiche notevuli di u MEGA Xbox 360 Building Set includenu un discu duru amovibile, l'internu interattivu accessibile rimuovendu i pannelli di cunchiglia laterale, è a cumpatibilità cù altri set di custruzzione MEGA è altri set di custruzzione di marca.

Destinata à i custruttori di 18 anni è più chì godenu di una sperienza di custruzzione gratificante è sfida, sta replica Xbox 360 cunsola serà dispunibule da l'8 d'ottobre in i Stati Uniti.

Sè site interessatu à pre-ordine stu set di ghjocu nostalgicu, verificate u ligame furnitu sottu per a pagina di a tenda. Inoltre, avemu inclusu alcune altre foto di stu fantasticu set per suscitarà più u vostru interessu.

Fateci sapè in i cumenti se pensate di aghjunghje sta splutazioni di u passatu à a vostra cullezzione u mese prossimu!