Lightning Round di Jim Cramer: Scelte di stock è avvisi

In questa edizione di u fulmine "Mad Money", l'ospite Jim Cramer dà a so rapida visione di diverse azioni presentate da i chjamanti. Eccu i so insights:

1. Norfolk Southern: Cramer cunsidereghja Norfolk Southern à un prezzu attraente, affirmannu chì hè attualmente à u so livellu più prezzu in un bellu pezzu. Cunsiglia à i cumpratori di cumprà a scorta gradualmente, in tappe, accattendu inizialmente 50 azioni è dopu aspittendu una ligera calata prima di cumprà più.

2. Sofi: Cramer esprime u so ottimisimu per Sofi, nutendu chì u stock hà digià duppiatu, ma puderia cuntinuà à cresce.

3. VinFast: Cramer fortemente cunsigliatu di invistisce in VinFast. Ellu mette in risaltu a mancanza di vendita di vitture è suggerisce di stà luntanu da a cumpagnia, enfatizendu chì ùn deve micca esse una borsa cummerciale publicamente.

4. PG&E: Nisun cummentariu specificu o raccomandazione hè statu datu in quantu à PG&E.

5. Arrowhead Pharmaceuticals: Cramer divulga chì avà evita i stocks chì perdenu soldi. Ellu dice chì averia bisognu di più infurmazione nantu à Arrowhead Pharmaceuticals prima di cunsiderà cum'è un investimentu potenziale.

6. Accenture: Cramer elogia Accenture per u so CEO, Julie Sweet, chì ellu cunsidereghja eccezziunale. Enfatiza chì Accenture aiuta l'imprese à navigà in e cumplessità di a tecnulugia è agisce cum'è un "digitizer".

7. Alnylam Pharmaceuticals: Nisun cumentu specificu o ricunniscenza hè statu datu in quantu à Alnylam Pharmaceuticals.

Hè impurtante di nutà chì queste sò opinioni veloci furnite da Cramer durante u segmentu di u lampu è ùn deve esse vistu cum'è cunsiglii d'investimentu cumpletu. L'investituri sò incuraghjiti à fà ricerche è analisi approfondite prima di piglià qualsiasi decisione d'investimentu.

