Jim Cramer Cunsiglia à l'Investitori di mantene l'Apple Stock Malgradu l'iPhone Ban in Cina

Jim Cramer di CNBC hà urigatu à l'investituri per ùn vende micca e so azzioni Apple dopu à i rapporti chì a Cina hà pruibitu l'usu di l'iPhone da l'impiegati di u guvernu. Mentre chì l'azzioni di Apple hè cascata dopu a nutizia, Cramer ferma cunfidenza in a capacità di a cumpagnia di adattà è navigà a situazione.

Cina hè u terzu mercatu più grande di Apple, cuntendu u 18% di i so rivenuti totali. Inoltre, una parte significativa di i prudutti Apple sò fabbricati in u paese. A pruibizione di l'iPhones per l'impiegati di u guvernu puderia avè un impattu sustanziale nantu à i guadagni di Apple. Tuttavia, Cramer crede chì Apple hà a capacità di truvà suluzioni alternative per mitigà l'effetti.

Cramer mette in risaltu l'impurtanza di l'adattabilità d'Apple, in riferimentu à altri giganti tecnologichi cum'è Alphabet (cumpagnia madre di Google) è Amazon. Queste cumpagnie anu diversificatu cù successu e so offerte cù u tempu, purtendu à una crescita sustinuta. Cramer suggerisce chì Apple, sottu à a dirigenza di u CEO Tim Cook, puderà truvà un cumprumissu chì indirizza sia e preoccupazioni di a Cina sia l'interessi cummerciale di Apple.

L'investitori chì sceglienu di vende l'azzioni di Apple avà risicheghjanu di sminticà u potenziale aumentu di i stock guidati da future versioni di l'iPhone o di un novu cuntenutu micca divulgatu. Cramer enfatiza chì u successu di Apple ùn hè micca solu dipende di i so telefoni eccellenti, ma ancu di a so capacità di reinventà è di scopra novi opportunità.

In cunclusione, Cramer cunsiglia à l'investitori di mantene e so azioni Apple, crede chì a cumpagnia truverà modi per adattà è superà ogni sfide da a prohibizione di l'iPhone in Cina.

Fonti:

- CNBC (articulu fonte)