U CEO di Apple, Tim Cook, hè previstu di annunzià un cambiamentu significativu in a tecnulugia di carica u marti, quandu svela l'attesu iPhone 15. Cum'è parte di i sforzi continui di Apple per simplificà u so ecosistema, a cumpagnia hà finalmente aduttatu u sistema di carica universale USB-C in tuttu. tutti i so dispusitivi, cumpresi iPhones.

Dapoi anni, Apple hà affruntatu critichi per l'usu di i normi di ricarica proprietarii, chì significava chì l'utilizatori di l'iPhone anu da appughjà nantu à u cable Lightning d'Apple, mentre chì altri smartphones utilizanu u standard USB-C di l'industria. L'Unione Europea hà recentemente passatu una lege per obligà i pruduttori di tecnulugia di cunsumatori à aderisce à u sistema di carica USB-C, citendu a cunfusione di i clienti è i costi inutili cum'è preoccupazioni chjave.

Aduttendu USB-C, Apple ùn solu si allinearà cù u restu di l'industria, ma ancu affruntà i prublemi ambientali. Sicondu i regulatori, l'usu di diversi caricatori hà generatu circa 11,000 250 tunnellate di rifiuti elettronichi è hà incurru circa XNUMX milioni di euro in costi supplementari.

In u passatu, ci era finu à 33 tippi diffirenti di caricatori di smartphone, ma l'industria hà ridutta gradualmente stu numeru à solu dui - USB-C è Lightning. Cù l'adopzione di USB-C da Apple, u cable Lightning diventerà prestu obsoletu, riducendu dramaticamente u numeru di cavi di carica in circulazione è simplificà u prucessu di carica per l'utilizatori di l'iPhone.

Questa mossa da Apple significa un passu significativu versu un standard di carica universale, cum'è USB-C diventa sempre più prevalente in u mondu tecnologicu. Hè previstu di apre a strada per una più grande cumpatibilità trà i dispositi è di più razionalizzate l'esperienza d'utilizatore.

