L'azzioni d'Apple sò generalmente un successu dopu l'avvenimenti di lanciamentu di l'iPhone

Cù u lanciu di l'iPhone 15 d'Apple chì hà da esse fattu u marti, l'investituri anticipanu l'impattu nantu à u stock di a cumpagnia. Stòricamente, u stock d'Apple hà sperimentatu un calatu dopu à i so avvenimenti annuali cum'è u lanciu di l'iPhone.

U ghjurnalista di u mercatu Jared Blikre da Yahoo Finance spiega chì hè cumunu per l'investituri per "vende a nutizia" dopu à questi avvenimenti. In prima di u lanciu, l'azzioni di Apple vede tipicamente un aumentu minimu, ma poi sperimenta una vendita durante è dopu l'avvenimentu.

Blikre mette in risaltu a recente calata di u stock di Apple, purtendu in u territoriu di oversold. Malgradu sta caduta, u stock hè solu calatu intornu à u 10% da u so record record, chì suggerenu chì una diminuzione maiò ùn hè micca imminente.

Fighjendu à i dati storichi da u 2007, Blikre nota a staghjunalità negativa chì circundava l'azzioni Apple. Settembre, in particulare, hè sempre statu un mesi male per u stock. Se un investitore avia investitu $ 1,000 è l'hà spesu solu in settembre da u debut d'Apple in u 1980, avà averebbe solu circa $ 80, riflettendu una perdita di 92%.

Mentre uttrovi hà dimustratu ritorni pusitivi per Apple in u passatu, Blikre avvisa di cunfidendu solu in quellu mese per un aumentu significativu di u valore di l'azzioni. Ellu indica chì l'aostu, un altru mese storicamente pusitivu, era statu veramente negativu per Apple questu annu. A diminuzione di i rivenuti pò esse unu di i fatturi chì cuntribuiscenu à sta deviazione da a staghjunalità.

In generale, mentre chì pò esse una certa eccitazione iniziale in u stock quandu Apple annuncia i so novi prudutti, Blikre suggerisce chì l'avvenimentu stessu hè tipicamente un avvenimentu "vende a nutizia". Tuttavia, enfatiza chì ùn hè micca una situazione catastròfica.

Fonti:

- Jared Blikre, ghjurnalista di i mercati finanziarii di Yahoo