Trattamentu cù Vicini rumorosi: Chì pudete fà legalmente?

Vivendu vicinu à i vicini chì sò sottumessi à rinnuvamenti estensivi di i so edifici agriculi pò esse disruptive è causanu prublemi di salute per a vostra famiglia. U rumore constantu è u disturbu pò esse un fastidiu, soprattuttu s'ellu avete i zitelli è pruvate di gode di u bellu clima fora.

Hè impurtante per affruntà a situazione mentre mantene boni relazioni cù i vostri vicini. Una opzione legale chì avete hè di s'appoghjanu nantu à a lege di Nuisance, chì si riferisce à qualsiasi attu o omissione chì interferiscenu irragionevolmente cù i diritti di una altra persona assuciata à u godimentu di a so pruprietà. U tribunale analizà se l'interferenza hè sustanziale è determina ciò chì hè ragiunate d'aspittà trà i vicini.

In a valutazione di a denuncia di fastidiu, e cundizioni lucali sò cunsiderate. U livellu di rumore chì pò esse cunsideratu ragiunate in un centru di a cità hè diffirenti da quellu in i suburbii o in a campagna. Sfortunatamente, ùn ci hè micca una definizione specifica di u rumore chì equivale à fastidiu, ma l'Agenzia di Proteczione Ambientale Act 1992 stabilisce chì u rumore diventa un fastidio quandu hè "cusì forte, cusì cuntinuu, cusì ripetutu, di una tale durata o pitch o chì si verifica in tali tempi. per dà una ragione ragionevule per fastidiu ".

A durata di l'interferenza hè ancu un fattore cunsideratu da i tribunali. In generale, più dura l'interferenza, più prubabilmente serà cunsiderata irragionevule. Mantene un registru di quandu u rumore si trova è cumu hà affettatu pudete rinfurzà u vostru casu.

Inoltre, pudete verificà in linea per vede se i vostri vicini anu uttenutu permessu di pianificazione per i so rinuvamenti. U permessu di pianificazione spessu include e cundizioni per u rumore è i tempi di custruzzione. Sviluppi micca autorizati, quelli realizati senza permessu di pianificazione, ponu esse sottumessi à l'azzioni di rinfurzà da l'autorità di pianificazione, cum'è l'esigenza di rimuzione o alterazione di a struttura.

Prima di piglià ogni azzione legale, hè cunsigliu per avvicinà u vostru vicinu è pruvate à truvà una risoluzione amichevule. A cumunicazione clara è a cunniscenza pò spessu purtà à un risultatu satisfacente per e duie parti.

Fonte: Stephen Coppinger, Solicitor in Walsh & Partners, Solicitors and Commissioners for Oaths, Cork