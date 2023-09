XDefiant di Ubisoft ritardata dopu a negazione di certificazione da PlayStation è Xbox

U prossimu ghjocu di Ubisoft, XDefiant, hè statu ritardatu per via di prublemi di certificazione da PlayStation è Xbox. U pruduttore esecutivu di u ghjocu, Mark Rubin, hà spartutu un aghjurnamentu cù i ghjucatori attraversu un blog post, spieghendu chì Ubisoft hà sottumessu u ghjocu per a certificazione in lugliu. In ogni casu, à a mità d'aostu, XDefiant hà ricevutu un risultatu "Not Pass".

Rubin hà ammissu chì anu sottovalutatu u travagliu di rispettu necessariu è hà dichjaratu: "S'ellu avia passatu, allora avariamu pussutu spedinu à a fine d'aostu. Ma ùn hè micca fattu, è cusì avemu passatu l'ultime trè o quattru settimane à risolve questi prublemi è à preparà per fà un'altra sottumissione ".

A bona nutizia hè chì XDefiant serà ripresentatu à i primi partiti in menu di duie simane, chì suggerenu una liberazione pussibule à a mità à a fine di settembre. Tuttavia, Rubin hà ancu mintuatu un "scenariu prubabile" induve u ghjocu pò riceve un Passu cundizionale, risultatu in un patch Day One cù correzioni finali. Questu spingerà a data di liberazione à principiu / mità d'ottobre.

XDefiant, inizialmente introduttu in 2021 cum'è un titulu di Tom Clancy, hà digià passatu parechje versioni beta in l'ultimi mesi. Rubin hà spiegatu chì u mutivu chì Ubisoft ùn hà micca annunziatu una data di liberazione ferma hè perchè consideranu chì e teste beta sò veri prucessi, micca solu avvenimenti di marketing. L'obiettivu hè di cullà feedback preziosi è assicurà una sperienza di ghjocu pulita è piacevule.

Rubin hà cunclusu u blog post enfatizendu chì a data di liberazione serà u più prestu pussibule, postu chì travaglianu diligentemente per affruntà i prublemi di rispettu è risponde à i standard richiesti stabiliti da PlayStation è Xbox.

