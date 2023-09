Coaching Real Leaders: New Season Premiere u 18 di settembre

L'allenatore esecutivu Muriel Wilkins hè di ritornu cù una nova stagione di u so podcast, Coaching Real Leaders. Questa stagione, Wilkins sfonda in e sfide affrontate da i primi dirigenti, dirigenti di livellu mediu è esecutivi mentre naviganu in a so carriera.

In tuttu u podcast, Wilkins s'impegna in conversazioni di coaching chì indirizzanu dumande pressanti di carriera. Alcune di i temi trattati includenu a determinazione di un rolu tempuranee deve esse permanente, a valutazione di u prugressu di a carriera, è a creazione di relazioni efficaci cù i culleghi è i superiori.

Ascoltendu queste sessioni di coaching sincere, l'ascultori ponu acquistà insights inaspettati nantu à elli stessi è scopre passi azzione per avanzà in a so propria carriera. Wilkins furnisce guida è sustegnu à ogni capu, aiutendu à superà l'ostaculi è à ottene i so scopi.

Coaching Real Leaders torna per a so sesta stagione in settembre. Ogni episodiu offre una opportunità unica per amparà da scenarii di coaching in u mondu reale. Sè vo site un primu manager chì cerca una guida o un esecutivu chì cerca novi strategie, stu podcast hè una risorsa preziosa.

