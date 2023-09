iPhone Hacked Remotely cù Spyware, Citizen Lab Reports

Citizen Lab, un gruppu di ricerca in l'Università di Toronto, hà scupertu chì un iPhone chì appartene à un staffer in una urganizazione di a sucetà civile basata in Washington hè statu pirateatu remotamente cù un spyware sviluppatu da u Gruppu NSO di Israele. U pirate, chì hè statu chjamatu un attaccu "zero-click" perchè a vittima ùn hà micca bisognu di interagisce cù alcun ligame, hè statu informatu à Apple, chì hà investigatu rapidamente è patchendu a violazione.

A gravità di l'attaccu, cumminata cù u so usu contru à a sucità civile, mette in risaltu a necessità d'attenzione è azzione seria. U Gruppu NSO, cunnisciutu per u so strumentu di pirate Pegasus, hè statu sanzionatu da i Stati Uniti da u 2021 per esse destinatu à i ghjurnalisti è i dissidenti oltre e so fruntiere. Pegasus permette à i guverni di trasfurmà i telefoni in dispositivi di surviglianza in tempu reale senza a cunniscenza di l'utilizatori.

Citizen Lab hà chjamatu a catena di sfruttamentu utilizata in questu attaccu "BLASTPASS", è era capace di cumprumette l'iPhones cù l'ultima versione di u sistema operatore Apple senza alcuna interazzione di l'utilizatori. U Gruppu NSO, però, hà dichjaratu ch'ellu ùn hè micca capace di risponde à l'allegazioni senza sustene a ricerca. Apple hà ricunnisciutu l'assistenza di Citizen Lab per risolve a violazione è hà liberatu un patch.

Citizen Lab ùn hà micca divulgatu l'identità di l'individuu o l'urganizazione destinatu, ma ricumandò chì quelli chì ponu affruntà un risicu aumentatu per via di u so travagliu o di u so status attivanu u Modu Lockdown in i so dispositi. U Modu Lockdown restringe l'applicazioni è e funzioni, cum'è bluccà a maiò parte di l'allegati di messagi. Stu rapportu seguita scuperte precedenti da Citizen Lab, chì hà truvatu chì u Gruppu NSO avia utilizatu metudi zero-click per pirate gruppi di a sucità civile è spia figure prominenti in Armenia.

U Gruppu NSO hà affruntatu un scrutiniu crescente in u mondu sanu. U Senatu di Pulonia hà publicatu recentemente una investigazione nantu à l'usu di Pegasus durante l'elezzioni parlamentari di u 2019, palesendu violazioni di i normi custituziunali è cuncludendu chì u votu era ingiustu. In risposta, u guvernu israelianu hà stabilitu una cumissioni per investigà l'abusu potenziale di spyware, cumprese l'applicazioni di u Gruppu NSO, da a polizia in investigazioni criminali.

