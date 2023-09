L'Impressionante Scala di Cities: Skylines 2

In una sessione demo recente in Gamescom, u prossimu ghjocu Cities: Skylines 2 hà impressiunatu i ghjucatori cù i so vasti spazii ghjucabili. I carte in u ghjocu sò circa 5 volte più grande di quelli in l'uriginale Cities: Skylines. L'ampiezza di questi spazii hè diventatu apparente cum'è i ghjucatori anu alluntanatu è si sò realizati chì a camera continuava à andà è andava.

Duranti a demo, u ghjucatore hè statu piazzatu in una mappa di fiordu scenica cù un intervallu di clima moderatu. U tutoriale hà insignatu i fundamenti di u piazzamentu di strada, di e cunnessione di l'acqua è di l'electricità, è a zonificazione per e zone residenziale, industriale è cummerciale. In ogni casu, u ghjucatore hà sottovalutatu a dimensione di l'area di ghjocu è senza sapè cuncentratu i so edifici in una piccula parte di a mappa. Quand'elli avianu da creà un tubu di l'acqua di l'acqua chì curria à u mare, anu realizatu a scala di a mappa cum'è a pipa si stende per chilometri.

L'esperienza hà evidenziatu u "pensu di cità incredibilmente chjuca" iniziale di u ghjucatore. A realizazione di l'immensità di u spaziu ghjucatu hè stata à tempu abbastanti è eccitante. U tutoriale hà furnitu menu intuitivi per risolve qualsiasi prublemi, cum'è e preoccupazioni di i residenti per a mancanza di l'ospitale vicinu è a contaminazione da una centrale elettrica.

Malgradu i sbagli iniziali, u ghjucatore hà trovu chì u ghjocu era piacevule è satisfacente. Fighjendu l'edificazioni cullà è utilizendu menu intuitivi per affruntà i prublemi hà creatu un sensu di realizazione. Cume u ghjucatore aspetta di ghjucà à Cities: Skylines 2 in tuttu, ricunnosce a necessità di sapè più nantu à a pianificazione di a cità è a gestione di u budget.

In generale, Cities: Skylines 2 prumette di offre à i ghjucatori una sperienza immersiva è espansiva, cù carte chì permettenu a custruzzione di cità à grande scala è a decisione strategica.

