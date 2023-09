Navigazione sicura avanzata di Google: una difesa potente contr'à l'attacchi di phishing

Google hà introduttu una nova funzione à u so navigatore Chrome chì hà da scopu di furnisce l'utilizatori cù una prutezzione più efficace contra l'attacchi di phishing. Campagne di phishing, chì implicanu siti web fraudulenti o e-mail chì ponenu cum'è fonti legittimi, anu causatu dannu significativu infettendu i dispositi cù virus è purtendu à perdite finanziarie per scams. Cù u lanciu di Enhanced Safe Browsing, Google spera di aiutà l'utilizatori à evità di fallu vittime di tali attacchi.

A Navigazione Sicura Enhanced, prima una funzione opzionale, diventerà l'impostazione predefinita per l'utilizatori di Chrome cum'è parte di l'aghjurnamentu di u 15 anniversariu di u navigatore. Questa funzione verifica l'URL di i siti web cun una lista constantemente aghjurnata di siti maliziusi almacenati in i servitori di nuvola di Google in tempu reale. Se si trova una partita, u situ web hè bluccatu è un avvisu hè visualizatu à l'utilizatore.

Questa aghjurnazione rimpiazza l'antica funzione di prutezzione di phishing di Google chjamata Safe Browsing, chì hà guardatu una lista di siti web maliziusi in u locu in l'urdinatore di l'utilizatori. Tuttavia, stu approcciu avia limitazioni postu chì ùn pudia micca detectà siti di phishing lanciati dopu l'ultima aghjurnazione. A Navigazione Sicura Enhanced risolve questu cunfidendu i servitori cloud di Google per una prutezzione aghjurnata.

Interrompendu l'antica funzione di Navigazione Sicura è rendendu a Navigazione Sicura Enhanced u paràmetru predeterminatu, Google hà da scopu di riduce u numeru di tentativi di phishing micca rilevati. A cumpagnia aspetta una migliione di 25% in a prutezzione contra i malware è i minaccii di phishing passendu à a funzione rinfurzata.

Mentre Enhanced Safe Browsing offre una sicurezza mejorata, vene cun potenziali preoccupazioni di privacy. Siccomu a funzione utilizza una basa di dati almacenata in i servitori di Google, ogni URL visitatu da l'utilizatore hè mandatu à Google per verificà. Certi utilizatori si preoccupanu di a pussibilità di Google aduprà sta dati per scopi di publicità, basatu annantu à e pratiche di cugliera di dati passati di a cumpagnia. Tuttavia, Google assicura à l'utilizatori chì e dati sottumessi attraversu Navigazione Sicura Enhanced seranu utilizati solu per a prutezzione di phishing è micca per altri scopi.

Google pensa à migrà tutti l'utilizatori à a Navigazione Sicura Enhanced in e settimane à vene. Stu novu strumentu in a lotta contru u phishing puderia furnisce l'utilizatori cù una prutezzione rinfurzata, sempre chì i so prublemi di privacy sò indirizzati.

