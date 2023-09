L'app Google Chrome riceve una riprogettazione eccitante per u so 15 anniversariu

Google celebra u so 15 anniversariu cù un aghjurnamentu maiò per l'app Google Chrome. Unu di i più grandi cambiamenti hè l'intruduzione di a lingua di cuncepimentu Material You, chì permette più opzioni di persunalizazione. Questa lingua di disignu hè stata prima introdutta cù Android 12 è hè stata elogiata per a so capacità di trasfurmà l'apparenza di i telefoni Android.

Cù a nova aghjurnazione, l'utilizatori di Chrome ponu accede à un pannellu "Customize Chrome" induve ponu sceglie trà una gamma di culori per persunalizà a so sperienza di navigazione. Queste l'opzioni di persunalizazione sò salvate nantu à una basa per prufilu, facendu più faciule per l'utilizatori cù parechji profili per diferenze trà elli.

In più di i cambiamenti di disignu, u menu di Chrome hè ancu migliuratu per furnisce un accessu più veloce à l'estensioni Chrome, Google Translate è Google Password Manager. Questu hà da fà più còmuda per l'utilizatori per accede à e so funzioni è servizii preferiti cù uni pochi clicchi.

U Chrome Web Store hè ancu ottene un ridisegnu cumpletu, cù cunsiglii persunalizati è cullizzioni curate di estensioni. Ci hè ancu una sezione di estensioni alimentata da AI, chì risponde à a popularità crescente di l'arnesi guidati da AI.

Inoltre, Google aghjunghjenu novi capacità à Chrome chì migliurà l'esperienza di navigazione. Una di queste funziunalità hè u buttone "Ricerca sta pagina cù Google", chì apre un pannellu laterale per a ricerca senza perde a pusizione attuale di l'utilizatore. Questu rende più faciule per truvà infurmazioni è fà ricerche senza interrompe u flussu di navigazione.

Google hè ancu espansione a so Ricerca Generative Experience (SGE), chì hà da scopu di rivoluzionarà a manera di ricerca di a ghjente. Mentre inizialmente limitatu in a dispunibilità, Google l'apre avà per a prova in i Stati Uniti Questa funzione offre à l'utilizatori una vista di u futuru di a ricerca è l'innuvazioni chì Google travaglia.

In generale, queste aghjurnamenti à l'app Google Chrome è a Chrome Web Store anu u scopu di rinfurzà a persunalizazione di l'utilizatori, l'accessibilità è l'efficienza di navigazione. Cù u Material You cuncepisce a lingua è e funzioni migliorate, l'utilizatori di Chrome ponu aspittà una sperienza di navigazione più persunalizata è còmuda.

