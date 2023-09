L'impurtanza di i sistemi di flussu laminare in u cuntrollu di a contaminazione

Un sistema di flussu laminare hè essenziale per mantene un ambiente pulitu è ​​​​senza particella. Si riferisce à un flussu stabile è uniforme di l'aria chì cuntrolla efficacemente è elimina a contaminazione particulata.

Dentru un cabinet di flussu laminare, l'aria passa per un prefiltru di alta qualità, cacciendu particeddi più grossi. Dopu passa per un sistema di fan è un filtru ULPA, chì ponu eliminà 99.9998% di particeddi più grande di 0.12 μm. Questa configurazione assicura una prutezzione ottima di u produttu è crea un spaziu di travagliu senza particelle.

Ci sò duie classificazioni per u flussu laminare: ISO Classe 3 (FED Classe 1) per u flussu laminare verticale (VLF) è ISO Classe 4 (FED Classe 10) per u flussu laminare horizontale (HLF). L'armarii VLF s'assumiglia à e camere pulite in una scala più chjuca, cù unità di ventilatori / filtri posizionati in u tettu. A direzzione di u flussu laminare discendente aumenta l'effettu di a gravità, spazzando in modu efficace e particelle fora di u recinto.

I cabinetti VLF sò adattati per prucessi sterili o sensibili à e particelle. Creanu una zona pulita è sterile trà a superficia di travagliu è a faccia di filtru. Per esempiu, in prucedure di cumpunimentu sterile, a preparazione di pacchetti injectable o sterile hè fatta sopra a superficia di travagliu.

Per d 'altra banda, l'armarii HLF dirigenu l'aria da a parte posteriore di l'armadiu è esce per l'apertura frontale. Mentre chì HLF ùn pò micca scuntrà ostaculi significativi in ​​l'armadiu, pò soffià sustanzi versu a faccia di l'operatore, ponendu potenziali risichi per a salute. Dunque, i cabinetti VLF sò preferiti postu chì offrenu una più grande prutezzione di l'operatore.

I cabinetti di flussu laminare verticale anu vantaghji cum'è una più grande prutezzione di l'operatore, necessitanu menu spaziu, è menu contaminazione incruciata di l'articuli nantu à a superficia di travagliu. In ogni casu, ponu esse bisognu di una scala per cambià i filtri è ùn ponu micca articuli o mani posti nantu à l'altri.

I cappucci di flussu laminare horizontale furniscenu una più grande prutezzione di u produttu è una turbulenza ridutta nantu à a superficia di travagliu. Tuttavia, grandi campioni ponu obstruct u flussu laminar è soffia fume / polveri in a faccia di l'operatore.

