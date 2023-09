Huawei di Cina lancia un smartphone Mate 60 Pro+ per a vendita in anticipu

A Cina Huawei Technologies hà introduttu u smartphone Mate 60 Pro+ per a prevendita. Questa nova aghjunta à a serie Mate mette in risaltu u successu di a cumpagnia di tecnulugia chinesa in superà e sanzioni di i Stati Uniti. A cuntrariu di u lanciu precedente di u Mate 60 Pro, Huawei ùn hà micca annunziatu in anticipu u Mate 60 Pro+. A cumpagnia hà annunziatu nantu à a so tenda online ufficiale chì i clienti puderanu cumincià à fà ordini da 10:08 am (0208 GMT), cù a consegna prevista per u 9 d'ottobre.

E specificazioni furnite da Huawei per u Mate 60 Pro+ enfatizzanu a so capacità di cunnette à dui satelliti simultaneamente è u so almacenamentu internu più grande cumparatu cù u Mate 60 Pro. Tuttavia, a cumpagnia ùn hà micca divulgatu u prezzu di u smartphone. Sicondu i testi di velocità spartuti da i cumpratori nantu à e social media cinesi, u Mate 60 Pro+ hà dimustratu una velocità di scaricamentu chì supera quella di l'altri telefoni 5G di primu livellu.

Un analisi di teardown realizatu da TechInsights hà revelatu chì u smartphone hè alimentatu da u novu chip Kirin 9000s, fabbricatu in Cina da Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Sta scuperta hè vista cum'è una svolta maiò per Huawei, postu chì l'accessu di a cumpagnia à l'arnesi di fabricazione di chip chì sò essenziali per a produzzione di mudelli avanzati di telefunini hè statu assai limitatu per via di sanzioni americane dapoi u 2019. In precedenza, Huawei puderia lancià solu lotti limitati di mudelli 5G chì utilizanu magazzini. chips.

In più di u Mate 60 Pro+, Huawei hà ancu presentatu u Huawei Mate X5, una nova versione di a so serie di telefuni plegabili.

