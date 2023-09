A Cina Huawei Technologies lancia un smartphone Mate 60 Pro+

A Cina Huawei Technologies hà iniziatu a prevendita per u so ultimu smartphone, u Mate 60 Pro+. Senza publicità previa, a cumpagnia hà annunziatu nantu à a so tenda ufficiale in linea chì principia à piglià ordini per u telefunu. E specificazioni furnite per u telefunu mette in risaltu a so capacità di cunnette à dui satelliti simultaneamente è u so almacenamentu internu più grande cumparatu cù u Mate 60 Pro. Tuttavia, u prezzu ùn hè statu divulgatu.

I cumpratori in Cina anu riportatu velocità di scaricamentu impressiunanti nantu à u Mate 60 Pro, superendu quelli di i telefoni 5G di prima linea. Un analisi di sfondamentu di u telefunu realizatu da TechInsights hà revelatu chì hè alimentatu da u chip Kirin 9000s, chì hè fabricatu da Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) in Cina. Sta scuperta hè significativa per Huawei, postu chì hà affruntatu restrizioni à l'accessu à l'uttine di chipmaking dapoi u 2019 per via di sanzioni di i Stati Uniti.

A capacità di Huawei di pruduce mudelli avanzati di telefunini hè stata limitata, è a cumpagnia s'hè affidata à chips accumulate per u lanciu di lotti limitati di mudelli 5G. L'intruduzione di u novu chip Kirin 9000s significa un avanzu per Huawei.

In più di u Mate 60 Pro+, Huawei hà ancu lanciatu l'Huawei Mate X5, una nova versione di a so serie di telefoni plegabili.

In generale, a liberazione di Huawei di u Mate 60 Pro+ mostra a resistenza di a cumpagnia di fronte à e sanzioni di i Stati Uniti. Offrendu funzioni innovatori è utilizendu chips fabbricati in u paese, Huawei cuntinueghja à stà cumpetitivu in u mercatu di i telefoni intelligenti malgradu e sfide in corso.

Nota: Questu articulu hè un riassuntu scrittu basatu annantu à l'articulu fonte. L'articulu fonte originale ùn include micca ligami à siti web specifichi.