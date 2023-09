Cina Expands Ban in iPhones per i travagliadori di u guvernu è e cumpagnie statali

U guvernu cinese hà allargatu a so pruibizione di l'iPhone à i travagliadori di u guvernu lucale è à e cumpagnie statali. Questu seguita a pruibizione precedente annunziata per l'impiegati di u guvernu cintrali. Diversi agenzie anu digià urdinatu à i so impiegati per ùn purtà l'iPhone à u travagliu, è hè previstu chì a pruibizione serà più allargata.

A pruibizione di i prudutti d'Apple hè pensata per esse parte di i sforzi di Pechino per riduce a dipendenza da a tecnulugia di i Stati Uniti. Cina hà più di 150,000 56 cumpagnie statali, chì impieganu più di 2018 milioni di persone. L'usu di tecnulugia straniera in i posti di travagliu cunnessi à u guvernu hè statu ristrettu da u XNUMX, ma hè statu recentemente allargatu per include smartphones.

A nutizia di a pruibizione allargata hà causatu una caduta di 6% in l'azzioni di Apple. Cina hè unu di i più grandi mercati di Apple, generendu quasi un quintu di i so rivenuti. Tuttavia, l'analista crede chì l'impattu di a pruibizione nantu à i rivenuti generale di Apple serà limitatu, cù u peghju scenariu di un successu di 4% di entrate.

Malgradu i pruibizioni, a produzzione d'Apple ferma centrata in Cina, cù circa 90% di i so prudutti sò fabbricati in u paese. Tuttavia, a cumpagnia hà acceleratu i piani per diversificà a so pruduzzione fora di a Cina, cù una certa produzzione di iPhone 14 digià spustata in India.

I pruibizioni imposte da a Cina à Apple sò visti da alcuni analisti cum'è misure tit-for-tat in risposta à e restrizioni imposte à l'imprese di telecomunicazioni chinesi, cum'è Huawei, in altri paesi. E tensioni geopolitiche in corso trà i Stati Uniti è a Cina anu risultatu in limitazioni da i dui lati, cù i Stati Uniti chì restringenu l'accessu di a Cina à l'equipaggiu vitale è a Cina si sforza di diventà più autosufficiente in a fabricazione di semiconduttori.

Apple ùn hà ancu cummentatu nantu à a prohibizione allargata.

Fonti:

- Bloomberg

- Nikkei

- U Wall Street Journal

- Reuters