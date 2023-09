U novu Apple Pay Glitch porta à i saldi negativi di i cunti

By

Un sfruttamentu recente chì implica Apple Cash è CashApp hà causatu l'utilizatori à svegliate cù saldi negativi di u contu. Hè statu scupertu chì certi clienti anu pussutu trasfiriri fondi da u so contu CashApp à Apple Pay, ancu s'è u so saldo CashApp era viotu. Questi utilizatori anu apprufittatu di stu glitch per ottene spedizioni DoorDash è altri servizii.

U ghjovi, parechje piattaforme di serviziu finanziariu, cumpresu Apple Pay è CashApp, anu sperimentatu interruzioni. A causa di sti outages hè sempre scunnisciuta è ùn hè micca chjaru se sò ligati. L'utilizatori anu affruntatu fallimenti di pagamentu è ùn anu pussutu accede à i so cunti per parechje ore. Tuttavia, i servizii parenu tornanu à a normale cum'è l'interruzioni sò risolte.

Apple hà ricunnisciutu u prublema cù e transazzione Apple Cash ghjovi sera è hà marcatu cum'è risolta u venneri. Square, a cumpagnia di CashApp, hà ancu trattatu i prublemi nantu à e so pagine di supportu è e social media. A cumpagnia hà clarificatu chì u prublema ùn era micca causatu da i pirate.

Cash App hà riportatu prublemi simili nantu à u so situ di supportu di i Stati Uniti è hà cunsigliatu à i clienti per evitari di ripruvà ogni transazzione falluta finu à chì u prublema hè stata risolta. Tuttavia, u venneri matina, Cash App hà infurmatu à i clienti chì puderanu aghjunghje soldi è fà compra cù a so Cash Card.

Certi utilizatori di e social media chì anu apprufittatu di u sfruttamentu anu infurmatu chì i so cunti CashApp eranu chjusi è i so cunti Apple Pay avà mostranu saldi negativi. Ùn hè micca chjaru cumu si risolverà questi saldi negativi.

Fonti: Apple, Square, Cash App