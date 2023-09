GE Aerospace hà introduttu un robot di punta chjamatu Sensiworm (Soft ElectroNics Skin-Innervated Robotic Worm) cuncepitu per migliurà a sicurità di l'aeronautica. Dotatu di camere, Sensiworm hè custruitu per inspeccionà e parti di l'aviò, in particulare i motori, chì furnisce capacità visuali è auditive supplementari per l'ingegneri. Rastrendu attraversu i spazii è e curve di un mutore, Sensiworm pò detectà crepe è corrosione, mandendu filmati video in diretta à l'operatori umani.

Mentre l'equipaggiu avanzatu hè digià utilizatu per l'ispezioni di l'aeronautica, ci sò limitazioni. Per esempiu, un video borescope ùn pò micca inspeccionà una turbina di u mutore sanu, postu chì a gravità face chì a so punta si stalla in modu naturali quandu ùn hè micca appoggiata à una struttura in u mutore. In paragone, i robots autopropulsanti cum'è Sensiworm furniscenu à l'ingegneri un accessu più grande è eliminanu a necessità di smantellare un mutore per un esame strettu.

"Cù i cumpagni di mini-robot cum'è Sensiworm, l'operatori di serviziu avarianu parechje serie supplementari d'ochji è di l'arechje per fà l'ispezioni in l'ala", hà dettu Deepak Trivedi, ingegnere principale di robotica in GE Aerospace Research. U disignu suave è cumpletu di Sensiworm li permette di inspeccionà ogni centimetru di un mutore di jet, trasmettendu dati in tempu reale nantu à a cundizione di e parti chì l'operatori verificanu regularmente.

Attualmente, Sensiworm hè solu capace di realizà inspezioni, ma GE Aerospace prevede una versione futura di u robot chì pò ancu fà riparazioni. U sviluppu di Sensiworm hè statu pussibule attraversu u finanziamentu è i partenariati cù SEMI Flex Tech, u Laboratoriu di Ricerca di l'Armata di i Stati Uniti, l'Università di Binghamton, è UES, Inc.

Ancu s'ellu ùn hè micca chjaru quandu a versione finale untethered di Sensiworm serà pronta per l'implementazione, prumetti di esse un strumentu di sicurezza efficace per l'industria aeronautica. General Electric hà travagliatu prima nantu à un verme roboticu per un altru scopu: scavà tunnel.

Fonte: Questu articulu hè basatu annantu à l'infurmazioni da l'articulu fonte, ma ùn serà micca furnitu alcun URL.