L'impurtanza di un Sandbox Regulatore di i Stati Uniti per l'Innovazione Crypto

Cummissaria Caroline D. Pham di a Cummissione Commodity Futures Trading (CFTC) di i Stati Uniti hà parlatu pocu à l'Istitutu Cato, enfatizendu a necessità di un sandbox regulatori di i Stati Uniti per i mercati di l'assi digitale. Ella mette in risaltu l'impurtanza di stà davanti à a curva in una industria in rapida evoluzione è hà manifestatu preoccupazioni per l'approcciu di "aspittà è vede" pigliatu da i Stati Uniti versu a tecnulugia bluccatu è l'assi digitale.

In i so rimarche, u Cummissariu Pham hà prupostu u lanciu di u primu prugramma pilotu di i Stati Uniti per i mercati di l'assi digitale. Ella suggerì chì stu prugramma pilotu serviria cum'è un sandbox regulatori per pruvà, cullà dati, è esaminà l'innuvazione in un quadru sicuru sottu i regulamenti è e prutezzione esistenti.

U cumissariu Pham hà dettu chì altre ghjuridizione in u mondu anu digià abbracciatu sandbox regulatori per incuragisce a crescita è u prugressu. Ella hà evidenziatu a necessità per i Stati Uniti di piglià misure proattive è di furnisce una chiarezza regulatoria per l'assi digitali per assicurà chì i guardrails robusti sò in piazza. Ella hà dettu ch'ella era u primu regulatore di i Stati Uniti à prupone un quadru regulatore cumpletu per i mercati di l'assi digitali rispunsevuli è hè stata favurizata per a CFTC per aduprà a so autorità esistente per sustene l'innuvazione.

Per affruntà e sfide ghjuridiche assuciate à i sandbox regulatori à u livellu federale, u Cummissariu Pham hà prupostu l'usu di prugrammi pilota. Ella hà enfatizatu u successu di i prugrammi piloti in u passatu è a so efficacità in l'esplorazione sicura di novi prudutti è strutture di u mercatu in evoluzione. Intruducendu strategicamente è raffinendu novi iniziative, i prugrammi piloti ponu aiutà à minimizzà i risichi è maximizà e chance di successu.

U Cummissariu Pham hà cunsigliatu chì a CFTC hà iniziatu una iniziativa pilota per i mercati di l'assi digitale per assicurà chì i Stati Uniti stanu davanti à a curva. Ella hà evidenziatu a necessità di cullà dati, esaminà e caratteristiche di i prugrammi piloti passati, è sviluppà un approcciu pragmaticu à l'assi digitale è a tokenizazione. Fendu cusì, a CFTC pò mantene u so mandatu di prumove mercati aperti, trasparenti, cumpetitivi è finanziariamente sani.

In cunclusioni, i rimarche di u Cummissariu Pham enfatizzanu l'impurtanza di un sandbox regulatori di i Stati Uniti per l'innuvazione criptografica. Lanciando un prugramma pilotu per i mercati di l'assi digitale, i Stati Uniti ponu creà un quadru sicuru per e tecnulugii emergenti è strutture di u mercatu in i regolamenti è e prutezzione esistenti, assicurendu a crescita ecunomica è a cumpetitività in u mercatu globale.

- Rimarche di u Cummissariu CFTC Caroline D. Pham Prima di l'Istitutu Cato, Staying Ahead of the Curve: Crypto Regulation and Competitiveness