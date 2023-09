Sony presenta quattru novi display LED di cristallo per applicazioni di produzzione virtuale

Sony Electronics hà introduttu a serie VERONA, chì comprende quattru schermi LED di cristalli specificamente pensati per applicazioni di produzzione virtuale. Questi schermi incorporanu l'ultimi avanzamenti tecnologichi è input da i cineasti per furnisce una qualità superiore è efficienza per effetti virtuali in camera (VFX). I tecnulugii chjave utilizati in u sviluppu di i display VERONA sò i tecnulugia Deep Black è Anti-Reflection Surface. Inseme, sti tecnulugii aumentanu l'espressione di livellu neru è minimizzanu a perdita di cuntrastu causata da a luce da i pannelli LED adiacenti è l'equipaggiu di illuminazione di studio, riducendu cusì u tempu è i costi di post-produzione. Cù una luminosità alta di 1,500 cd/m2 è una larga gamma di culori chì copre più di 97% di DCI-P3, i display VERONA offrenu una sperienza visuale realistica. Inoltre, i schermi presentanu driver LED d'altu rendiment chì permettenu alti ritmi di rinfrescamentu finu à 7,680 Hz, minimizendu l'artefatti di scanline in filmati di càmera.

Sony Electronics hà collaboratu strettamente cù i capi di l'industria per assicurà una facilità d'installazione è versatilità di i display VERONA nantu à i set di produzzione. I schermi sò cuncepiti cù un disignu di armadiu 1: 1, maniglie facili da impugnare, pin di localizzazione, è un mecanismu di serratura di tippu di leva chì pò esse operatu senza arnesi. Puderanu ancu esse adattati per disinni LED curvati, appiccicati è impilati, supportendu parechje schermi finu à 23 piedi d'altezza. Sicondu Kevin O'Connor, Senior Director of Cinematic Production Solutions in Sony Electronics, i display VERONA sò un cumpunente essenziale in l'integrazione perfetta di i regni reali è virtuali in produzioni virtuali.

A serie VERONA serà presentata à u stand Sony durante u prossimu avvenimentu IBC in Amsterdam, è hè prevista per esse acquistatu in a primavera 2024.

Fonte: Sony Electronics

TECNO lanciarà u primu telefuninu Flip, u PHANTOM V Flip 5G à l'avvenimentu emblematicu

TECNO, una marca di tecnulugia, hà annunziatu u lanciu di u so primu telefuninu flip, u PHANTOM V Flip 5G, à u prossimu avvenimentu Flip in Style TECNO Flagship Product Launch 2023 in Singapore u 22 di settembre. Questu avvenimentu combinarà l'estetica di lussu cù tecnulugia avanzata. L'intruduzione di u PHANTOM V Flip 5G dimostra l'impegnu di TECNO à spiegà novi fatturi di forma è ridefinisce u stile è a funziunalità di i telefoni flip. U novu telefuninu flip si allinea cù a strategia cummerciale glubale "Go Premium" di TECNO, chì hà u scopu di creà una gamma di dispositi premium integrendu tecnulugie avanzate cù disinni eleganti.

In più di u PHANTOM V Flip 5G, TECNO svelarà ancu u so novu laptop TECNO MEGABOOK T1 2023 14-inch, chì hè statu lanciatu prima à l'IFA Berlin 2023. Cù questi novi pruposti di prudutti, TECNO hà per scopu di risponde à i cunsumatori chì apprezzanu u stile è ticnoluggìa d'avanguardia in i so dispusitivi.

Fonte: TECNO

Kandao presenta QooCam3, una Camera d'Azione à 360 gradi

Kandao Technology hà presentatu recentemente u so ultimu pruduttu, QooCam3, una camera d'azzione di 360 gradi pensata per catturà avventure. U QooCam3 presenta lenti doppiu fisheye chì ponu catturà diversi anguli, producendu video stupendenti di 360 gradi in 5.7K 30FPS è foto panoramiche à alta risoluzione di 62MP. Cù una larga apertura F1.6 è dui sensori 1/1.55-inch, u QooCam3 funziona bè in cundizioni di poca luce. U modu DNG8 di a camera, cumminatu cù u software RAW +, migliurà ogni dettagliu catturà ottu fugliali in un quadru è fusionenduli, risultatu in una qualità di l'imaghjina definitiva.

In più di e so capacità di foto è video, u QooCam3 incorpora l'audio Ambisonic à 360 gradi, chì furnisce un sonu spaziale è immersivu per cumplementà i visuali. A camera hà ancu un processu Audio SuperSteady, assicurendu chì a direzzione di u sonu hè allinata currettamente cù a rotazione di a camera durante a ripresa. Altre caratteristiche notevuli includenu SuperSteady Stabilization 2.0, correzione horizontale di 360 gradi, IP68 impermeabile è a prova di polvera, u cuntrollu di u toccu responsive nantu à un touchscreen LCD 1.9-inch, è una batteria staccabile 1600mAh di longa durata.

U QooCam3 di Kandao hè attualmente dispunibule per compra à un prezzu di $ 349.00.

Fonte: Kandao Technology