U Centru di Democrazia è Tecnulugia (CDT) hà annunziatu chì avà offre un accessu digitale à e citazioni bibliografiche assuciate cù i so rapporti di ricerca. Questa nova risorsa hà u scopu di fà più faciule per i lettori l'accessu è a riferenza à e fonti aduprate in u travagliu di CDT.

Fornendu l'accessu digitale à i fugliali bibliografichi, CDT si allinea cù e pratiche di i ghjurnali è altri editori di ricerca chì offrenu sta funzione. Hè un passu versu u scopu di sparta a cunniscenza cù u publicu è dimustrà un impegnu à a trasparenza.

Tutti i rapporti di ricerca CDT publicati in precedenza, è ancu i rapporti futuri, includeranu schedarii furmati autonomi BibTeX (.bib) o RIS (.ris) per e referenze. L'utilizatori ponu truvà ligami di scaricamentu per questi schedari à u fondu di ogni pagina di rapportu.

Importendu i schedari .bib o .ris in sistemi di gestione di riferimentu, l'utilizatori ponu accede facilmente è riutilizà a cullizzioni di referenze per più scopi di ricerca. U software di gestione di riferimentu offre diversi strumenti per urganizà è generà referenze basate nantu à i registri bibliografichi.

CDT ricunnosce chì a so ricerca si estende oltre a pulitica è e cumunità di ricerca. L'urganizazione hà per scopu di sustene l'interessu di u publicu più largu in l'assi tradiziunali di ricerca, è sta nova risorsa hè un passu in quella direzzione.

In più di l'accessu digitale à e citazioni bibliografiche, CDT furnisce digià quattru risorse supplementari ligati à a so ricerca. Queste risorse sò dispunibuli per tutti quelli chì anu interessatu à spiegà i temi in più.

Per qualsiasi dumande riguardanti l'usu di sta risorsa o altre dumande di ricerca, l'individui sò incuraghjiti à ghjunghje à CDT via email à [email protected].

Fonti:

- Centru per a Democrazia è a Tecnulugia (CDT)