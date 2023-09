Dell è l'Università di Limerick Collaboranu nantu à a Ricerca di Cancer Powered AI

Dell hà assuciatu cù l'Università di Limerick (UL) in Irlanda per avanzà a ricerca di u cancer utilizendu l'intelligenza artificiale (AI). A cullaburazione hè specificamente focu annantu à migliurà a cura di i pazienti cun linfoma di cellule B, cumprende un diagnosticu più veloce, un trattamentu rinfurzatu è risultati à longu andà.

Per ottene questu, Dell hà sviluppatu una piattaforma AI chì utilizeghja i so ultimi matrici di almacenamiento è i servitori PowerEdge. Sta piattaforma hè stata integrata in l'ecosistema multicloud di u Digital Cancer Research Center di UL è pò creà gemelli digitali di pazienti. Questi gemelli digitali aiuteranu i circadori in diversi modi, cumprese a prova accelerata di biomarcatori per u cancro, ottene una visione più profonda di trattamenti adattati, è sviluppà terapie persunalizate basate nantu à e caratteristiche individuali di u tumore.

Per capiscenu più a patogenesi di sti malignità, i circadori anu ancu l'uppurtunità di inventà approcci terapeutichi innovatori. Per esempiu, ponu investigà u rolu di u collagene in u microambientu di u tumore in a diffusione di e cellule cancerose in u corpu è u sistema nervu cintrali.

A cullaburazione trà Dell è UL hè prevista di avanzà a cunniscenza di u sviluppu di u cancer è di rinfurzà l'opzioni di diagnosi è trattamentu dispunibuli per i malati di cancro. Per mezu di sta cullaburazione, l'obiettivu hè di portà a ricerca clinica di u cancer à un novu livellu, in fine di benefiziu à i pazienti è i prufessiunali di a salute in u mondu.

Fonte: Università di Limerick (UL)

Definizione:

1. Linfoma B-cell : Un tipu di cancru chì affetta i globuli bianchi chjamati cellule B. Pò esse in diverse parti di u corpu è esistenu subtipi.

2. Test di biomarcatore: Un prucessu di identificà molécule specifiche o cambiamenti genetichi chì indicanu a prisenza o a progressione di una malatia.

3. Gemelli digitale: Rapprisintazioni virtuale di l'ogetti o sistemi di a vita reale chì ponu esse utilizati per l'analisi, simulazione è ottimisazione.

Fonte: Università di Limerick (UL)