BBC Studios Distribution hè una sucità cummirciali posseduta solu da a British Broadcasting Corporation (BBC). U situ web, creatu da BBC Studios Distribution, opera indipindente è ùn si basa micca in alcun finanziamentu da a tarifa di licenza di a BBC. Invece, i profitti generati da u situ web sò reinvestiti in a creazione di prugrammi BBC novi è innovatori.

BBC Studios Distribution serve cum'è u bracciu cummerciale di a BBC, cuncintratu nantu à a distribuzione mundiale è a vendita di prugrammazione BBC. U so scopu hè di purtà un cuntenutu unicu è di alta qualità à l'audienza in u globu. Attraversu partenarii strategichi è accordi di licenza, BBC Studios Distribution assicura chì i prugrammi BBC ghjunghjenu à una larga gamma di mercati internaziunali, chì permettenu à i telespettatori in u mondu sanu di sperimentà a diversità è l'eccellenza di u cuntenutu di a BBC.

Operatu cum'è una entità separata da a BBC, BBC Studios Distribution opera in un paisaghju cummerciale induve compete cù altre cumpagnie di distribuzione in l'industria. U so focus nantu à a generazione di prufitti aiuta à sustene i pruduttori di prugramma BBC è finanzià u sviluppu di novi prugrammi BBC impegnativi è captivanti.

A British Broadcasting Corporation (BBC), fundata in u 1922, hè una urganizazione di trasmissione ben cunnisciuta è rispettata. Hè rispunsevuli di pruduce è trasmette una larga gamma di cuntenutu, cumprese nutizie, documentarii, drammi, comedie è più. Cum'è una marca di a BBC, u logu distintivu hè diventatu un simbulu di qualità è affidabilità in a trasmissione.

In riassuntu, BBC Studios Distribution serve cum'è u bracciu cummerciale di a BBC, focu annantu à a distribuzione è a vendita di prugrammazione BBC in u mondu. I profitti generati da BBC Studios Distribution sò reinvestiti per sustene u sviluppu di novi prugrammi BBC. Questu permette à i telespettatori in u mondu sanu di cuntinuà à gode di u cuntenutu eccezziunale pruduttu da a British Broadcasting Corporation.

