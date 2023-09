U CAFC annulla e decisioni PTAB in i casi Netflix è Apple

A Corte d'Appelli di i Stati Uniti per u Circuitu Federale (CAFC) hà emessu duie opinioni precedenti, sia vacante sia di rinvià e decisioni di u Cunsigliu di Prucessu è Appeal di Patent (PTAB).

In u primu casu, Netflix, Inc. v. DivX, LLC, u CAFC hà determinatu chì u PTAB hà abusatu di a so discrezione per truvà chì Netflix avia fallutu per stabilisce l'arti analogu. A patente disputata rivendicava una funzione chjamata "funzionalità di ghjocu di truccu", chì permette di avanzà veloce, rewinding, è saltà di scena. Netflix hà sustinutu chì e rivendicazioni sò state evidenti in vista di e referenze di l'arti prima, ma DivX hà dichjaratu chì e referenze ùn eranu micca analoghi, postu chì ùn anu micca indirizzatu u stessu campu di sforzu.

U CAFC ùn hè micca d'accordu cù u ragiunamentu di u PTAB, affirmannu chì Netflix avia abbastanza argumentatu chì u campu di sforzu per u brevettu è e referenze di l'arte precedente era u stessu. U tribunale hà enfatizatu chì ùn ci hè micca bisognu di utilizà "parole magiche" per identificà u campu di sforzu è chì a lingua generale pò esse abbastanza. U CAFC hà rinviatu u casu à u PTAB per stabilisce se l'art anteriore era veramente analogu à u brevettu in quistione.

In u sicondu casu, Apple, Inc. v. Corephotonics, Ltd., u CAFC hà liberatu duie decisioni scritte finali di u PTAB. A patente in questione riguardava a creazione di "ritratti". I partiti ùn anu micca d'accordu nantu à a custruzzione di un termini di rivendicazione, è u PTAB hà ultimamente aduttatu l'interpretazione di u pruprietariu di a patente. Tuttavia, u CAFC hà truvatu chì sta interpretazione escluderia certi embodiments divulgati in a specificazione di brevettu. U tribunale hà stabilitu chì a custruzzione pruposta d'Apple era più in linea cù l'evidenza intrinseca è rinviatu u casu à u PTAB per più prucessi.

I dui casi mettenu in risaltu l'impurtanza di analizà currettamente l'arte analogica è di cuncepimentu currettamente di i termini di rivindicazione. E decisioni di u CAFC furniscenu una guida nantu à i normi chì devenu esse applicati in questi spazii è chjarificà chì ùn ci hè micca bisognu di "parole magiche" per identificà u campu di sforzu.