Bun 1.0 Navi cum'è Node.js è Deno Alternative

A liberazione di Bun 1.0 marca un momentu eccitante per i sviluppatori chì cercanu una alternativa rapida à Node.js è Deno. Bun, cuncepitu per esse un rimpiazzamentu drop-in per Node.js, prumetti una velocità aumentata è facilità d'utilizazione. Durante un livestream di liberazione, a squadra di Bun hà evidenziatu a so prestazione impressiunanti, scrive i schedari finu à trè volte più veloce di Node.js è leghje i schedari à a stessa velocità.

Bun, creatu da Oven, hà ancu introduttu u Bun toolkit, cù u Bun runtime essendu u ghjuvellu di a corona. U runtime hè un rimpiazzamentu retrocompatibile per Node.js è hà a capacità di eseguisce i schedari Typescript è TSX senza necessità di dipendenze. Unu di i vantaghji chjave di Bun hè a so rapidità, cù tempi di startup significativamente più veloci cumparatu cù npm. Sicondu Ashcon Partovi, direttore di produttu in Oven, npm piglia circa 150 millisecondi per inizià a esecuzione di un script in un MacBook Pro, mentre chì Bun principia in solu 30 millisecondi, chì furnisce una sperienza istantanea.

In i testi di benchmarking, Bun hà superatu Node.js è Deno. In un esempiu, eseguendu un handler HTTP chì rendeva una pagina di u servitore cù React, Bun hà trattatu circa 68,000 29,000 richieste per seconda, cumparatu à 14,000 XNUMX è XNUMX XNUMX per Deno è Node.js, rispettivamente. Un altru teste hà dimustratu chì Bun hà ottenutu richieste più altu per seconda cù cunnessione simultanea, superendu Node.js è Deno.

Ancu se a velocità hè un vantaghju significativu di Bun, i sviluppatori anu da cunsiderà altri fattori quandu sceglienu un runtime. Deno, per esempiu, dà priorità à a sicurità, chì permette à i sviluppatori di utilizà pacchetti da a cumunità senza preoccupazioni per i risichi potenziali di u sistema. Node.js, invece, hà recentemente focu annantu à a migliurà u rendiment è a sicurità. A cumpetizione trà questi runtimes mette in risaltu a natura in evoluzione di i runtime JavaScript.

Bun hè sempre un travagliu in prugressu, cù a squadra chì travaglia attualmente per ottene a versione di Windows in funzione. Tuttavia, cù u so spettaculu impressiunanti è a facilità d'utilizazione, Bun mostra un grande potenziale cum'è una alternativa à Node.js è Deno.

