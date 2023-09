L'impurtanza di una impronta digitale solida per e marche di cannabis

In l'industria di cannabis in rapida crescita, ogni mercatu hà e so regule uniche, a tassonomia di cannabis è e preferenze di produttu. Questa natura iperlucale di l'industria richiede chì e marche di cannabis anu una solida impronta digitale per avè successu. I sperti in u campu enfatizzanu a necessità di strategie guidate da dati, a segmentazione di l'audienza è l'impegnu di a cumunità.

Randa McMinn, Chief Marketing Officer di Weedmaps, hà evidenziatu l'impurtanza di l'attribuzione è u seguimentu di dati. Capisce quali canali è campagni funzionanu è quali ùn sò micca hè cruciale per u successu. McMinn hà ancu enfatizatu u valore di a segmentazione di l'audienza, affirmannu chì a messageria deve esse custruita cù un publicu di destinazione specificu in mente.

McMinn hà ancu discututu u significatu di i funnels di rendiment è a diversificazione di i canali, in particulare in i settori regulati. Hè impurtante per e marche di cannabis per capiscenu cumu funzionanu diversi canali di marketing è diversificà e so strategie in cunseguenza.

Da l'altra parte di l'equazioni, McMinn hà enfatizatu a necessità di una strategia di cuntenutu è un impegnu di a cumunità. Ella hà dichjaratu chì mentre u paisaghju digitale cambia constantemente, a ragione chì a ghjente si riunisce per creà cumunità in linea resta coherente. A prumove e cumunità intornu à a passione per a cannabis hè essenziale per custruisce una marca forte.

Carlos Pinto, Chief Commercial Officer di Leafly, hà avvistatu di a danza delicata trà u cuntenutu innovativu è u cumplimentu. Equilibrà u risicu cù u cuntenutu innovativu hè cruciale, ma hè impurtante per e marche per ghjucà à e regule di ogni piattaforma. Pinto hà ancu enfatizatu u rolu di l'educazione in u marketing di cuntenutu per e marche di cannabis.

Quandu si tratta di ottene un equilibriu trà a conformità lucale è una maghjina di marca coherente, l'adattabilità è a cunniscenza di e sfumature di u mercatu hè chjave. Custruì una identità di marca chì hè flessibile è adattabile hè essenziale per u successu in l'industria di a cannabis.

In generale, avè una solida impronta digitale hè cruciale per e marche di cannabis per prosperà in l'industria in continua evoluzione. Assistendu à l'avvenimenti cum'è a Cunferenza di a Capitale di Benzinga Cannabis in Chicago, induve e figure influenti sparte a so cunniscenza, ponu furnisce una cunniscenza preziosa per quelli chì cercanu di pionieri in u paisaghju digitale di u settore di a cannabis.

