Monzo lancia una funzione d'investimentu, chì permette à l'utilizatori di investisce cù solu £ 1

Monzo, u bancu digitale valutatu à $ 4.5 miliardi, hà introduttu una nova funzione chjamata "Investimenti" chì permette à i so clienti di investisce in fondi selezziunati da u giant di gestione di l'assi BlackRock. Questu marca a prima incursione di Monzo in u mercatu d'investimentu è face parte di i sforzi di a cumpagnia per espansione i so servizii finanziarii è generà flussi di entrate supplementari.

A funzione di Investimenti permetterà à l'utilizatori di cumincià à investisce cù pocu cum'è £ 1, mettendu Monzo in cumpetizione cù banche stabilite cum'è Chase è startups più ghjovani cum'è Chip, Moneybox è Plum. U prucessu di l'applicazione hè simplice, cù l'utilizatori eligibili chì si uniscenu à una lista d'attesa per accede à u pruduttu è dopu esse invitati à creà un pote d'investimentu.

Monzo offre trè fondi amministrati da BlackRock: Careful, Balanced, and Adventurer. U Fondu Careful hà un risicu bassu è un rendimentu bassu, u Fondu Balanced hà un risicu mediu è ricumpensa, è u Fondu Avventurosu implica allocazioni di risicu più altu cù rendimenti potenziali maiò.

U CEO TS Anil hà dichjaratu chì Monzo hà decisu di intruduce a funzione d'investimentu per affruntà a mancanza di cunniscenze è e barriere di l'accessibilità affruntate da i britannichi quandu si tratta di investisce. Ricerche incaricate da Monzo anu revelatu chì u 69% di a pupulazione di u Regnu Unitu ùn hè micca sicuru d'induve andà per un pruduttu d'investimentu accessibile è user-friendly, è u 60% di l'adulti seria più inclinu à investisce se l'ammontu minimu d'investimentu era bassu.

A funzione Investimenti apparirà sottu a sezione Risparmi è Investimenti in a pantalla di casa di Monzo è sarà gradualmente implementata à tutti i clienti eligibili in e settimane à vene. In ogni casu, i clienti in difficultà finanziaria o chì sò in daretu à u rimborsu di u debitu ùn puderanu micca apre novi investimenti. L'utilizatori anu ancu a flessibilità di fà cambiamenti, annullà o rinunzià i so investimenti in ogni mumentu.

Monzo hà attualmente più di 8 milioni di clienti in u Regnu Unitu è ​​​​u scopu di espansione in novi spazii di servizii finanziarii per ottene a prufittuità di l'annu sanu. A cumpagnia hà riportatu i so primi dui mesi di prufittuità in 2023.

A funzione Investimenti vene cun una tarifa fissa di 0.59% per mese, custituita da una tarifa di fondu di 0.14% è una tarifa di piattaforma di 0.45%.

Mentre Monzo ùn hè micca u primu neobancu in u Regnu Unitu chì offre funzioni d'investimentu, i cuncurrenti cum'è Starling Bank è Zopa ùn anu micca ancu furnisce tali opzioni. Tuttavia, parechje piattaforme fintech cum'è Revolut è Freetrade offrenu digià capacità di cummercializazione. U CEO di Monzo, TS Anil, hà rifiutatu l'affirmazioni chì u bancu era tardu à u partitu d'investimentu.

Fonti:

Fonte: CNBC