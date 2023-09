The Masked Singer: Brian Austin Green palesa a so disgrazia per i crawlies spaventosi di l'Australia

In una recente intervista, l'attore Brian Austin Green, cunnisciutu per a so apparizione in The Masked Singer, hà dettu nantu à a so una disgrazia maiò quandu si tratta di l'Australia - i so crawlies creepy. Green, chì hà passatu parechje settimane in Australia filmendu u famosu reality show, hà spartutu e so sperienze è hà revelatu a so avversione à a fauna unica di u paese.

Duranti u so tempu in l'Australia, Green hà scontru diverse spezie d'insetti è spider, chì l'anu assai disturbatu. Hà ammissu ch'ellu hà trovu sfida à adattà à a prisenza di sti criaturi, postu ch'elli eranu significativamente diffirenti da ciò chì era abituatu in u so paese d'origine.

Tuttavia, Green hà ancu espresu a so apprezzazione per a bellezza di l'Australia è i so diversi paisaghji. Hà ricunnisciutu chì u paese hà alcuni di i paesaggi più mozzafiato ch'ellu hà mai vistu, è a so disgrazia per i crawlies raccapriccianti ùn hà micca ombreggiatu a so sperienza positiva generale.

L'onestà di Green nantu à a so disgrazia per a fauna australiana risona in parechje persone chì anu scontru cù e criature uniche di u paese. L'Australia hè famosa per e so abbundanti è diverse pupulazioni d'insetti è spider, chì ponu esse eccitanti per certi visitatori, ma disprezzanti per altri.

Hè essenziale à nutà chì a fauna di l'Australia hè ancu significativa è ghjoca un rolu cruciale in u so ecosistema. Parechje di l'insetti è di l'aragni di u paese anu caratteristiche fascinante è sò cruciali per a polinizazione, u cuntrollu di pesti è mantene l'equilibriu di a natura.

Mentre l'opinione di Green riflette a so aversione persunale per i crawlies creepy in Australia, hè essenziale per avvicinà tali scontri cù una mente aperta è vedeli cum'è una opportunità per amparà nantu à a fauna salvatica distintiva di u paese.

