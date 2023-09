A nova regulazione europea impone Apple à aduttà a carica USB-C per iPhone 15

Apple hà annunziatu chì a so nova linea di produtti, l'iPhone 15, serà equipatu di porti USB-C invece di u so portu Lightning patentatu. Questa mossa vene in risposta à una nova regula passata da i regulatori europei chì impone l'usu di a carica USB-C in i dispositi elettronici, cumpresi i smartphones. U cambiamentu hè destinatu à riduce i rifiuti elettronichi è rende i cordi di carica più cumpatibili in parechji dispositi.

Apple hà tradizionalmente posizionatu cum'è u guardianu primariu per a so grande basa d'utilizatori, ma hè avà affruntatu una pressione crescente da i regulatori in u mondu. In più di u requisitu USB-C, Apple hè affruntatu novi regule in Auropa chì u furzà à permette a vendita di app iPhone fora di a so App Store. A cumpagnia hè ancu investigata in i Stati Uniti per bluccà à l'altri l'usu di l'abilità di tap-to-pay di l'iPhone, è ci hè una ripresa di l'usu di l'iPhone in i posti di travagliu chinesi.

Mentre chì sti sfidi regulatori venenu in un momentu quandu Apple prova di rinfurzà a so attività in u calu di vendita di iPads è Mac, a cumpagnia hè sempre una forza dominante in u mercatu di smartphone. L'iPhone cuntinueghja à cuntà più di a mità di i rivenuti totali di Apple, è a cumpagnia vende più di 200 milioni di iPhones annu.

A linea di l'iPhone 15 include parechje migliure è funzioni novi, cum'è fotocamere megliu, frontiere più chjuche intornu à u screnu, è a capacità di registrà video tridimensionale. I mudelli Pro high-end presentanu ancu un corpu di titaniu più ligeru è un rendimentu migliuratu cù un prucessu di fabricazione di punta. Apple hà ancu elevatu u prezzu di u so mudellu di punta, l'iPhone Pro Max, da 9 per centu.

Apple hà ancu svelatu l'aghjurnamenti à e so offerte Apple Watch, cumpresu l'orologio Serie 9 chì permette à l'utilizatori di risponde à e telefonate tocchendu duie volte u pollice è l'indice. L'Apple Watch Ultra, destinatu à i dilettanti di l'outdoor, presenta una schermu più luminosa è novi capacità per i ciclisti.

In generale, mentre chì i cambiamenti à a linea di l'iPhone ùn ponu micca esse rivoluzionari, furniscenu abbastanza incentivi per l'utilizatori cù i dispositi più vechji per aghjurnà. Tuttavia, Apple avarà bisognu di navigà in u scrutinu crescente da i regulatori di u mondu per mantene a so pusizioni in u mercatu.

Fonti: nimu