Apple hà da annunzià a so ultima linea di iPhone à l'avvenimentu "Wonderlust" tenutu in a so sede in Silicon Valley. Mentre chì pocu infurmazione hè stata revelata nantu à i novi iPhones, hè previstu chì a cumpagnia fucalizza nantu à migliurà u rendiment è implementà un caricatore universale. Questa mossa à un caricatore universale hè in cunfurmità cù una lege di l'Unione Europea chì diventerà obligatoria in Europa l'annu prossimu.

L'intruduzione di l'iPhone 15 ghjunghje in un momentu quandu Apple face sfide in u mercatu cinese, induve i rapporti suggerenu chì u guvernu pruibisce i servitori civili di utilizà i so telefoni. Ancu s'ellu pò avè un impattu minimu nantu à e vendite, mette in risaltu preoccupazioni annantu à a fiducia di Apple in Cina per a fabricazione in mezzu di e tensioni diplomatiche crescente trà i Stati Uniti è a Cina.

In l'ultimi trimestri, Apple hà sperimentatu una calata in a vendita di l'iPhone per via di i prezzi più alti, chì anu purtatu i clienti à ritardà l'aghjurnamentu à mudelli più recenti. Per affruntà questu, parechji rumuri suggerenu chì Apple aduttà un portu universale USB-C per a carica è i trasferimenti di dati, rimpiazzà i so connettori Lightning. Stu cambiamentu si allinea cù a lege di l'UE chì impone USB-C cum'è u caricatore standard per tutti i novi smartphones, tablette è fotocamere à partesi da a fine di u 2024.

I pulitichi di l'Unione Europea sustene chì sta regula simplificà a vita di l'Europeani, riducerà i rifiuti elettronici è riduce i costi per i cunsumatori. Apple usa digià porti di carica USB-C nantu à i so iPads è laptops, ma hà resistutu à u cambiamentu di l'iPhones, citendu preoccupazioni per l'innuvazione suffocante è compromettendu a sicurità. Tuttavia, u cambiamentu à USB-C hè avà vistu cum'è inevitabbile.

In più di u cambiamentu di u caricatore, Apple hè previstu di introduci miglioramenti à e fotocamere è chips di l'iPhone, cù l'aumentu di u prezzu potenziale per i so mudelli Pro. U successu di l'iPhone 15 serà criticu per a prestazione d'Apple in l'annu à vene, postu chì a cumpagnia hà u scopu di ricuperà l'impulsu dopu un pocu di quarti lackluster.

Malgradu e preoccupazioni per e restrizioni chinesi nantu à l'iPhone, i dirigenti di Apple anu evidenziatu un aumentu di vendite in u mercatu cinese durante un periodu di decadenza generale. L'analisti stimanu chì una pruibizione potenziale affetterà una frazione di vendite di iPhone in Cina. Tuttavia, hè chjaru chì a Cina resta un mercatu impurtante per Apple, è ogni sentimentu negativu da u guvernu cinese hè causa di preoccupazione.

Fonti:

- AFP

- L'analista tecnologicu Avi Greengart

- L'analista principale di Insider Intelligence Yory Wurmser

- L'analista di Wedbush Dan Ives