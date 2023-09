Ristrutturazione di i signali di vendita potenziale di Gearbox Entertainment in u gruppu Embracer

Gearbox Entertainment, u famosu sviluppatore è editore di ghjoculi rispunsevuli di serie famose cum'è Borderlands, Remnant è Homeworld, pò esse prontamente partendu da a so sucietà madre, Embracer Group. I rapporti indicanu chì Embracer Group pensa à vende Gearbox Entertainment cum'è parte di u so pianu di ristrutturazione in corso.

Embracer Group hà guadagnatu ricunniscenza in l'ultimi anni per i so numerosi acquisti di sviluppatori, editori è proprietà intellettuale. Tuttavia, sta tendenza hè stata invertita dopu à un trattu fallutu cù u Savvy Games Group, finanziatu da u guvernu di l'Arabia Saudita. U seguitu hà vistu Embracer Group lascià sviluppatori è chjude studi, cù a chiusura più recente hè quella di Volition, chì hè rispunsevule per l'acclamata serie Saints Row.

Mentre Embracer Group ùn hà micca commentatu ufficialmente nantu à a materia, un email internu da u capu di cumunicazione di Gearbox, Dan Hewitt, ottenutu da Bloomberg, cunfirma a vendita potenziale o ristabilimentu di Gearbox Entertainment cum'è una entità indipendente. Hewitt afferma chì "u casu di basa hè chì Gearbox ferma una parte di Embracer", ma ammenta ancu chì altre opzioni sò state cunsiderate. U destinu di Gearbox Entertainment resta incertu, è a speculazione prubabilmente ci sarà in e settimane à vene.

Malgradu u successu di ghjochi cum'è Borderlands 3 è Remnant II, a cuntemplazione di Embracer Group di separazione cù Gearbox Entertainment indica un cambiamentu in a strategia di crescita di a cumpagnia. E settimane è i mesi à vene seranu cruciali per determinà u futuru di Gearbox, chì hè diventata una sucietà per monitorà strettamente.

Fonti:

- "Gearbox Entertainment pò esse in vendita dopu a ristrutturazione in a casa madre Embracer" - Reuters

- E-mail internu da u capu di cumunicazione di Gearbox Dan Hewitt - Bloomberg