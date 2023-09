Bonitasoft, un capu in u software di automatizazione di prucessi digitale (DPA), hè statu ricunnisciutu da Quadrant Knowledge Solutions cum'è un capu di tecnulugia in a so analisi SPARK Matrix. A Matrice SPARK furnisce una analisi dettagliata di u mercatu globale di software DPA, cumprese dinamica di u mercatu, tendenze maiò, panorama di i venditori è pusizioni cumpetitive.

Bonitasoft offre una piattaforma cumpleta per automatizà u flussu di travagliu è i prucessi cummerciale. A piattaforma permette à l'utilizatori di cuncepisce, mudellu, implementà è monitorà i prucessi di cummerciale, chì permette l'eccellenza operativa, l'esperienze di i clienti migliorate, è l'adattazione rapida à e dumande cambiante di u mercatu. Cù e so capacità estensive, i referenze di i clienti è a piattaforma nativa in nuvola, Bonitasoft hà ricevutu forti valutazioni in l'eccellenza tecnologica è l'impattu di i clienti.

Unu di i punti di forza chjave di Bonitasoft hè a so extensibility. A piattaforma pò esse implementata in situ o in u nuvulu è supporta Java, chì permette à i sviluppatori di risolve prublemi cumplessi utilizendu numerosi punti di estensione. A cumunità Bonitasoft, un ecosistema open-source, permette à i sviluppatori è i pratichi di amparà, discutiri è accede à l'applicazioni gratuitamente. Questu elimina a dipendenza da a tecnulugia proprietaria è furnisce una sperienza sustenibile per l'utilizatori.

U CEO di Bonitasoft, Charles Souillard, hà spressu fieru di esse ricunnisciutu cum'è Leader Tecnulugiale in u Quadrant Knowledge SPARK Matrix. Hà enfatizatu l'impegnu di Bonitasoft à l'investimentu cuntinuu in R&D per furnisce à i sviluppatori l'arnesi necessarii per accelerà u time-to-market per l'applicazioni di prucessu è i prughjetti d'automatizazione.

U software di Automatizazione di Processi Digitali hè definitu cum'è una suite di strumenti è tecnulugia chì permettenu à l'urganisazioni di automatizà u flussu di travagliu è i prucessi di cummerciale. Offre una piattaforma centralizata per cuncepimentu, mudellu, implementazione è monitoraghju di i prucessi di cummerciale per ottene l'eccellenza operativa è l'esperienze di u cliente rinfurzate. Sfruttendu AI / ML, RPA è l'automatizazione di u flussu di travagliu, u software DPA riduce i travaglii manuali, aumenta l'efficienza operativa è migliurà a produtividade generale.

L'integrazione di RPA cù u software DPA facilita a cullaburazione perfetta, aumentendu a produtividade di a forza di travagliu. Inoltre, l'aumentu di e piattaforme low-code o senza codice permette à i sviluppatori di i citadini di creà è implementà prucessi automatizati senza una cunniscenza di codificazione estensiva. L'urganisazioni chì sfruttanu questi avanzamenti guadagnanu un vantaghju cumpetitivu è guidanu u mercatu avanti.

In cunclusione, u ricunniscenza di Bonitasoft cum'è un capu in u software di automatizazione di prucessi digitale mette in risaltu e so capacità cumplete, referenze di i clienti convincenti, è impegnu à l'innuvazione. Fornendu una piattaforma chì permette à l'urganisazioni d'automatizà i so prucessi è di rinfurzà l'efficienza operativa, Bonitasoft permette à l'imprese di ottene i so scopi di trasfurmazioni digitale.

Definizione:

- Software di Automatizazione di Processi Digitali (DPA): Suite di strumenti è tecnulugia chì automatizanu u flussu di travagliu è i prucessi di cummerciale.

- SPARK Matrix: Un metudu di analisi cumpetitiva è classificazione impiegata da Quadrant Knowledge Solutions.

Fonti:

- Bonitasoft Press Release - Soluzioni di cunniscenza di Quadrant

- Soluzioni di cunniscenza di Quadrant